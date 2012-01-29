نارضایتی 75 درصد جامعه پزشکی از بی توجهی به مولفه های اجتماعی بر سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نظرسنجی که تحت نظارت دکتر سیدشهاب‌الدین صدر، رئیس مرکز افکارسنجی سلامت ایران انجام شده و نتایج آن در همایش عوامل اجتماعی موثر بر سلامت منتشر شده است، از بیش از 230 نفر از جامعه آماری، شامل تمامی اعضای جامعه پزشکی از قبیل پزشکان عمومی و متخصص سراسر کشور در خصوص وضعیت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و نحوه عملکرد دستگاههای متولی در مدیریت این عوامل، نظرسنجی به عمل آمده و افراد شرکت کننده در این نظرسنجی، تقریبا در پاسخ به تمامی گزینه ها از وضعیت نابسامان عوامل اجتماعی موثر بر سلامت انتقاد کرده اند.

آنها از عملکرد نهادهای مسئول همچون وزارت بهداشت در مدیریت مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت ناراضی بوده اند و از نحوه اطلاع رسانی و ارایه آموزش های لازم توسط صدا و سیما و آموزش و پرورش نیز انتقاد کرده اند.

79 درصد از جمعیت پاسخگویان در این نظرسنجی در پاسخ به این سئوال که میزان تناسب امکانات و رفاه اجتماعی شهری با وضعیت سلامت شهروندان چگونه است؟ رضایت خیلی کم و کمی داشته‌اند و بیش از 78 درصد نیز از نبود تناسب این امکانات با سلامت روستاییان انتقاد کرده اند.

68 درصد از این افراد معتقدند که دولت در همگانی نمودن بیمه¬های درمانی و اجتماعی ناموفق بوده است.همچنین بیش از 73 درصد از جامعه پزشکی همچنان معتقدند که اجرای طرح پزشک خانواده موفقیتی به همراه نداشته است.

نتایج این نظرسنجی حاکی از نارضایتی بیش از 50 درصدی پاسخ دهندگان از عملکرد نهادهای مختلف در حوزه های آموزش بهداشت در مدارس، آموزش بهداشت جنسی در زوجین جوان و آموزش بهداشت جنسی در دانشگاهها است.

نزدیک به 72 درصد از جامعه پزشکی با انتخاب گزینه های ضعیف و بسیار ضعیف،‌ به اولویت گذاری ها در نظام سلامت کشور نمره رد داده اند و اعلام کرده اند که پیشگیری از بیماریها در اولویت نظام سلامت کشور قرار ندارد.

73 درصد از اعضای جامعه پزشکی شرکت کننده در این نظرسنجی از عملکرد وزارت بهداشت در مدیریت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ابراز نارضایتی کرده اند و 16 درصد نیز آن را خوب توصیف کرده اند. همچنین بیش از 50 درصد از آنان عملکرد صداوسیما در این حوزه را ضعیف و بسیار ضعیف عنوان کرده اند و 17 درصد نیز آنرا خوب دانسته اند.

در همین زمینه 49 درصد از عملکرد سازمان نظام پزشکی در مدیریت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت انتقاد کرده اند و خواستار مشارکت بیشتر این سازمان در این حوزه بوده اند.

85 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی شاغل در مراکز خصوصی و مطب بوده‌اند و میانگین سنی بیش از 60 درصد از آنان 30 تا 50 سال بوده است.

نتایج این نظرسنجی به عنوان تحقیق برگزیده توسط دکتر سید هادی مرجایی در همایش ملی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ارائه شد.