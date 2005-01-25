  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۲۴

مدير داخلي مجمع صنفي نشريات دانشجويي در گفت و گو با "مهر" :

دفاتر استاني مجمع نشريات دانشجويي در استان هاي يزد و كرمان ايجاد مي شود

مدير داخلي مجمع صنفي نشريات دانشجويي گفت: دفاتر استاني مجمع نشريات دانشجويي در استان هاي يزد و كرمان ايجاد مي شود.

وكيلي در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، افزود : مجمع صنفي نشريات دانشجويي هم اكنون در استان هاي كرمانشاه و اصفهان دفاتري دارد كه با پيوستن دفاتر استان هاي يزد و كرمان به اين جمع، تعداد مجامع استاني مجمع صنفي نشريات دانشجويي به چهار دفتر مي رسد. اميدواريم در آينده اين دفاتر را در ديگر استان ها گسترش و توسعه دهيم .

وي به برگزاري كلاس هاي روزنامه نگاري و خبرنگاري در مجمع صنفي نشريات دانشجويي اشاره كرد و خاطر نشان كرد : يكي از اهداف مجمع صنفي نشريات دانشجويي ايجاد كلاس هاي خبرنگاري و روزنامه نگاري است كه اميدواريم در آينده اي نزديك شرايط ايجاد چنين كلاس هاي مهيا شود .

وكيلي به انتشار نشريه قلمستان توسط مجمع صنفي نشريات دانشجويي اشاره كرد و افزود : در حال حاضر نشريه قلمستان با تيراژ بالغ بر 6000 نسخه منتشر مي شود كه براي تمامي مسئولان دانشگاهي ارسال مي شود. همچنين مجله راه فردا نيز توسط مجمع منتشر مي گردد. اين كتاب به موضوعات روز جامعه مي پردازد. به عنوان مثال در يكي از شماره هاي اين مجله بحث خليج فارس و چشم انداز بيست ساله ايران مورد بررسي قرار گرفت .

کد مطلب 151955

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها