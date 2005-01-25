دفاتر استاني مجمع نشريات دانشجويي در استان هاي يزد و كرمان ايجاد مي شود

وكيلي در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، افزود : مجمع صنفي نشريات دانشجويي هم اكنون در استان هاي كرمانشاه و اصفهان دفاتري دارد كه با پيوستن دفاتر استان هاي يزد و كرمان به اين جمع، تعداد مجامع استاني مجمع صنفي نشريات دانشجويي به چهار دفتر مي رسد. اميدواريم در آينده اين دفاتر را در ديگر استان ها گسترش و توسعه دهيم .

وي به برگزاري كلاس هاي روزنامه نگاري و خبرنگاري در مجمع صنفي نشريات دانشجويي اشاره كرد و خاطر نشان كرد : يكي از اهداف مجمع صنفي نشريات دانشجويي ايجاد كلاس هاي خبرنگاري و روزنامه نگاري است كه اميدواريم در آينده اي نزديك شرايط ايجاد چنين كلاس هاي مهيا شود .

وكيلي به انتشار نشريه قلمستان توسط مجمع صنفي نشريات دانشجويي اشاره كرد و افزود : در حال حاضر نشريه قلمستان با تيراژ بالغ بر 6000 نسخه منتشر مي شود كه براي تمامي مسئولان دانشگاهي ارسال مي شود. همچنين مجله راه فردا نيز توسط مجمع منتشر مي گردد. اين كتاب به موضوعات روز جامعه مي پردازد. به عنوان مثال در يكي از شماره هاي اين مجله بحث خليج فارس و چشم انداز بيست ساله ايران مورد بررسي قرار گرفت .