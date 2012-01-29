اصلی ترین معیار در امر انتخابات رهنمودهای مقام معظم رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما صبح یکشنبه در ستاد انتخابات شهرستانهای گچساران و باشت اظهار داشت: مقام معظم رهبری با درایت، تیزبینی و هوشیاری خاصی به مسائل و امور مختلف کشور از جمله انتخابات توجه دارند.

وی با بیان این فرموده مقام معظم رهبری که" انتخابات مظهر حضور مردم و نتیجه آن، مظهر خواست ورأی مردم است و همه باید به آن احترام بگذارند" تصریح کرد: رهبری عزیز با رهنمودهای خود انقلاب و نظام را در مسیر ارزشهای الهی، اسلام ناب محمدی (ص)، ائمه اطهار(ع)، آرمان‌های بزرگ بنیانگزار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و خون شهیدان و صیانت و محافظت از توطئه‌های دشمنان استکباری هدایت می‌کند و راه روشن و درست انتخابات را هم به ما نشان می‌دهد.

رهنما اظهار داشت: باید به تاکیدات و هشدارهای مقام معظم رهبری در خصوص ترفندهای دشمنان در امر انتخابات توجه داشته باشیم زیرا دشمنان برای کاهش مشارکت عمومی، جنگ روانی به راه می‌اندازند تا فضای سیاسی جامعه را ملتهب و نتیجه انتخابات را به زیر سوال ببرند.

وی با بیان اینکه همه تلاش، سعی و تاکید مجموعه دست اندرکاران امر انتخابات سلامت، امنیت، تهیه ساز و کار و افزایش مشارکت عمومی در انتخابات است، افزود: آنچه مردم انتخاب کنند و مشیت الهی باشد و نتیجه‌ای که از دل صندوقهای اخذ رای بیرون بیاید برای ما قابل ارزش است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده و تصمیم گیرنده در مسائل مختلف کشور بر عهده مردم است و حضور پر شور و حداکثری آنها در پای صندوقهای اخذ رای امری مهم و تعیین کننده است.

وی تصریح کرد: رهنمودهای مقام معظم رهبری به عنوان مهمترین ملاک بازدارنده و جلوگیری کننده از هر گونه انحرافات در مدیریتها و سیاست کشور ازجمله انتخابات است.