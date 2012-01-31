مجامع امور صنفی قم در انتظار ادغام/ اختلاف نظر مسئولان بالا گرفت!

به گزارش خبرنگار مهر، در استان قم ۳۰ هزار واحد صنفی در قالب ۶۲ اتحادیه؛ شامل 37 اتحادیه تولیدی و 25 اتحادیه توزیعی وجود دارد که بر اساس قانون نظام صنفی در حال فعالیت هستند.



از آنجایی که اصناف نقش مهمی در اقتصاد کشور بازی می کنند، توجه به نیازها و رفع مشکلات آنها در حرکت سریع و موثرتر چرخه اقتصاد کشور حائز اهمیت بسیاری است.



در این رابطه چندی قبل، رئیس مجمع امور صنفی، تولیدی و خدمات فنی قم در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه اصناف مهم‌ترین رکن اقتصادی کشور هستند، اظهار داشت: اتحادیه‌ها و مجامع صنفی حلقه واسط نظام اقتصادی کشور با دولت هستند و اساسا چرخه اقتصادی کشور توسط اصناف به حرکت در می‌آید.



سید جواد دهناد با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت از طریق اصناف به بدنه اقتصادی جامعه منتقل می‌شود، یادآور شد:علاوه بر کارکردهای متنوع اقتصادی که اصناف در تعامل با حاکمیت دارند، تشکل‌های صنفی کارکردهای اجتماعی بسیار گسترده‌ای داشته و نقش اصناف در تحولات سیاسی، اجتماعی تاریخ معاصر ایران نقش بی‌بدیلی بوده و هست.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نظام تولید و توزیع دو مقوله به هم پیوسته هستند، افزود: نظام توزیع فعلی که در کشور وجود دارد به شدت معیوب و ناکارآمد است.



دهناد با اشاره به این که در طرح تحول اقتصادی دولت یکی از مواردی که به آن توجه شده اصلاح نظام توزیع است، تصریح کرد: نظام فعلی توزیع کشور هزینه‌های بسیار سنگینی را بر تولید و مصرف کننده و حتی خود واحدهای صنفی توزیعی تحمیل می‌کند.



رئیس مجمع امور صنفی، تولیدی و خدمات فنی قم گفت: در سیستم فعلی توزیع، برنده اصلی میدان، واسطه‌ها و بازنده مردم، تولیدکنندگان و حتی واحدهای صنفی توزیعی هستند.



ضرورت ادغام مجامع امور صنفی تولیدی و توزیعی



وی با اشاره به اینکه این وضعیت بسیار شکننده است، گفت: از یک سو قدرت خرید مردم را کاهش داده و از سوی دیگر تولیدکنندگان سود بسیار کمی دارند و وضعیت فعلی فقط به نفع دلالان است لذا ضرورت اصلاح نظام توزیع از اولویت‌های بسیار مهم است و در این راه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید موضوع ادغام مجامع امور صنفی تولیدی و توزیعی را به عنوان یک ضرورت اقتصادی جدی بگیرد.



اما گویا در استان قم این ضرورت اقتصادی به هر دلیلی جدی گرفته نشده و در حالی که در برخی استان های کشور موضوع ادغام مجامع امور صنفی تولیدی و توزیعی حل شده است، این بحث در استان قم همچنان درگیر و دار تصمیمات و اظهارنظر مسئولان قرار دارد.



مقاومت در برابر ادغام مجامع امور صنفی در قم



رئیس مجمع امور صنفی، تولیدی و خدمات فنی قم در این رابطه با اشاره به مقاومت‌های صورت گرفته در قم در خصوص ادغام مجامع امور صنفی اظهار داشت: ‌به نظر می رسد افرادی که در مقابل این ادغام مقاومت می‌کنند، شاید منافع شخصی خود را بر منافع تولیدکنندگان و مردم ترجیح می‌دهند.



سید جواد دهناد با بیان اینکه مصالح عمومی نباید فدای مصالح اشخاص شود، افزود: به نظر من مدیریت استان به ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت اگر می‌خواهد به جهاد اقتصادی تحقق عینی بخشد نباید در خصوص ادغام دو مجمع کوتاهی کند.



وی با تاکید بر اینکه ادغام دو مجمع یک ضرورت اقتصادی است، تصریح کرد: اصلاح نظام توزیع و حذف واسطه‌ها به معنی افزایش قدرت تولید و خرید مردم به ویژه اقشار کم درآمد است.



دهناد با اشاره به اینکه در بسیاری از استان‌های کشور مجامع تولیدی و توزیعی در هم ادغام شده‌اند، بیان داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه ادغام مجامع امور صنفی را چندین سال گذشته داده است و تقریبا اکثر استان‌ها بر اساس عقل اقتصادی آن را اجرا کرده و تجربه بسیار موفقی نیز داشته‌اند.



این موضوع در استان قم تا جایی حل نشده و بلاکلیف ماند که منجر به ایجاد تنش بین مسئولان اتحادیه های تولیدی و توزیعی در ساختمان مجتمع اداری اصناف قم شده است.



وقتی تنش بالا می گیرد/حبس تعدادی از روسای اتحادیه های تولیدی در مجتمع اصناف قم



رئیس اتحادیه صنف سفال و سرامیک استان قم در این خصوص بیان داشت: عصر چهارشنبه پنجم بهمن ماه جاری تعدادی از رؤسای اتحادیه های تولیدی قم در پایان وقت اداری هنگامی که قصد خروج از ساختمان اصناف را داشتند با درب های بسته ساختمان مواجه شدند.



علی اصغر قربانی مطلق ادامه داد: هنگامی که علت را از نگهبان جویا شدند نگهبان اعلام کرد که "رئیس مجمع امور صنفی توزیعی - خدماتی قم" دستور داده که بعد از ساعت چهارده و سی دقیقه به کارکنان مجمع تولیدی و اتحادیه های تحت پوشش اجازه خروج ندهند.



وی اضافه کرد: تلاش برای متقاعد کردن نگهبان برای باز کردن درب مجتمع بی نتیجه ماند و موضوع را به مراجع ذی صلاح از جمله حراست سازمان صنعت، معدن و تجارت و معاون این سازمان و همچنین پلیس 110 اطلاع دادیم.



رئیس اتحادیه صنف سفال و سرامیک استان قم افزود: پس از حضور معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت و رئیس حراست این سازمان و دخالت نیروی انتظامی بعد از گذشت بیش از 90 دقیقه قائله خاتمه یافت و افرادی که در ساختمان حبس شده بودند، بالاخره از ساختمان خارج شدند.



وی با اشاره به اینکه این اتفاق مسبوق به سابقه است و چندی قبل نیز درب سالن اجتماعات مجتمع به روی اصناف باز نشد، یادآور شد: حدود 5 سال است که ما در خصوص بروز تخلفات برخی افراد شکایت خود را به مسئولان استانی و فرا استانی منعکس کرده ایم و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دستور برخورد با متخلف یا متخلفین را صادر کرده اما به دلایل نامعلومی برخورد قانونی صورت نگرفته است.



درخواست پیگیری استاندار و پاسخگویی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم



قربانی مطلق بیان داشت: اصناف استان از استاندار محترم به عنوان نماینده عالی دولت در استان قم تقاضا دارند که موضوع را پیگیری کرده و دستورات لازم را در خصوص اجرای دستورات ریاست جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت استان بدهد.



وی ادامه داد: آقای عالی پور به عنوان ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز باید توضیح دهد به چه علت اصناف

قم باید هزینه های سنگین فعالیت دو مجمع جداگانه که در بسیاری از استان ها با هم ادغام شده اند را پرداخت کند.



رئیس اتحادیه صنف سفال و سرامیک استان قم در پایان سخنان خود از نیروی انتظامی به خاطر حضور به موقع و پایان دادن به این قائله تقدیر و تشکر کرد و از مسئولان مربوطه خواست با فرد یا افراد متخلف برخورد قانونی کند.