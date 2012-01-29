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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۲۳

با حضور احمدی نژاد؛

همایش بین المللی جوانان و بیداری اسلامی آغاز به کار کرد

همایش بین المللی جوانان و بیداری اسلامی آغاز به کار کرد

نخستین همایش بین المللی جوانان و بیداری اسلامی صبح امروز با حضور رئیس جمهور آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش بین المللی جوانان و بیداری اسلامی صبح امروز یکشنبه با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد آغار به کار کرد.

در این همایش دو روزه، بیش از هزار نفر از جوانان از 73 کشور شرکت کرده اند و با تشکیل پنل هایی مسئله بیداری اسلامی و جوانان و نقش آن در بیداری اسلامی را بررسی خواهند کرد.

در ابتدای همایش علی اکبر ولایتی دبیر کل مجمع بین المللی بیداری اسلامی طی سخنانی به اهمیت نقش جوانان در بیداری اسلامی پرداخت و سپس محمود احمدی نژاد بعنوان سخنران ویژه مراسم سخنرانی کرد.

اخبار تکمیلی از همایش بین المللی جوانان و بیداری اسلامی متعاقبا منتشر می شود.

کد مطلب 1519553

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