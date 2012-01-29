سنای آمریکا تحریم های جدید ایران را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیته امور بانکی سنای آمریکا پنج ‌شنبه هفته جاری درباره اعمال تحریم های اقتصادی بیشتر علیه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، از جمله تعیین جریمه های مالی برای برخی شرکتهای نفتی ایران تصمیم گیری می کند.

جزئیات کامل این تحریمها هفته‌ آینده منتشر می شود، اما این کمیته روز پنج ‌شنبه، ۱۳ بهمن ماه، از جمله در خصوص تعیین جریمه های مالی برای شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت ملی نفت تصمیم گیری می کند.

رویترز همچنین افزوده که بر اساس این طرح، شرکتها و موسسات خارجی نیز در صورت خرید نفت از شرکت های وابسته به سپاه پاسداران مشمول تحریم می ‌شوند.

"تیم جانسون" و "ریچارد شلبی"، روسای کمیته امور بانکی سنا، در بیانیه ‌ای ضمن اعلام خبر تصمیم گیری در خصوص این تحریمها، تأکید کردند که این طرح از جانب هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه حمایت می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری ها، هدف از این طرح کاهش درآمدهای نفتی ایران و ایجاد اخلال در برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی عنوان شده است.

آمریکا تاکنون به منظور مقابله با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، تهران را هدف تحریمهای سیاسی و اقتصادی مختلفی قرار داده است.

جانسون، سناتور دموکرات، به همراه شلبی، از مقامهای عالیرتبه حزب جمهوریخواه، نیز در بیانیه خود آورده اند: ما باید تمامی ابزارهای دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی خود را برای مواجهه با تهدید رو به افزایش ایران به کار بگیریم.

در این بیانیه تأکید شده که طرح جدید در راستای همراهی با تلاشهای بین ‌المللی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و به منزله اخطار دیگری به دولت ایران است.