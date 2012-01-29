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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

شماره جدید "معارف اسلامی و حقوق" منتشر شد

شماره جدید "معارف اسلامی و حقوق" منتشر شد

شماره جدید دوفصلنامه علمی تخصصی "معارف اسلامی و حقوق" با نگاهی علمی به مطالعات فقهی حقوقی به صاحب امتیازی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) منشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بایسته‌های تعریف جرم سیاسی در قاموس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایرانم به قلم جلیل محبی و مفهوم حقوق بشر در تعالیم اسلامی به قلم محسن داوری از مقالات سی و یکمین شماره این دو فصلنامه علمی- تخصصی هستد.

از دیگر مقلات این شماره می‌توان به تحدید مرزهای مشارکت نظر اکثریت در قرآن و سنت اثر ولی رستمی و احمد نجفی، ماهیت قرارداد پیش‌فروش ساختمان در حقوق ایران و فقه امامیه نگاشته سید مصطفی سعادت مصطفوی و سید علی اصغر رحیمی، اسقاط خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه به قلم عطاء‌الله بیگدلی و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی اثر مریم نباتی و سید عبدالمطلب احمدزاده اشاره کرد.

دوفصلنامه علمی تخصصی "معارف اسلامی و حقوق" نگاهی علمی به مطالعات فقهی- حقوقی دارد. در همین راستا عمده مطالب منتشره در این نشریه در رابطه با فقه امامیه و نیز حقوق عمومی و معارف اسلامی است.

دوفصلنامه معارف اسلامی و حقوق به سردبیری نجادعلی الماسی، مدیرمسئولی رضا اکبری و صاحب امتیازی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) منتشر می شود. این نشریه در طول زمان انتشار خود تا شماره 24 با نام اندیشه صادق منتشر شده است.
 

 
 
کد مطلب 1519558

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