شماره جدید "معارف اسلامی و حقوق" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بایستههای تعریف جرم سیاسی در قاموس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایرانم به قلم جلیل محبی و مفهوم حقوق بشر در تعالیم اسلامی به قلم محسن داوری از مقالات سی و یکمین شماره این دو فصلنامه علمی- تخصصی هستد.
از دیگر مقلات این شماره میتوان به تحدید مرزهای مشارکت نظر اکثریت در قرآن و سنت اثر ولی رستمی و احمد نجفی، ماهیت قرارداد پیشفروش ساختمان در حقوق ایران و فقه امامیه نگاشته سید مصطفی سعادت مصطفوی و سید علی اصغر رحیمی، اسقاط خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه به قلم عطاءالله بیگدلی و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی اثر مریم نباتی و سید عبدالمطلب احمدزاده اشاره کرد.
دوفصلنامه علمی تخصصی "معارف اسلامی و حقوق" نگاهی علمی به مطالعات فقهی- حقوقی دارد. در همین راستا عمده مطالب منتشره در این نشریه در رابطه با فقه امامیه و نیز حقوق عمومی و معارف اسلامی است.
دوفصلنامه معارف اسلامی و حقوق به سردبیری نجادعلی الماسی، مدیرمسئولی رضا اکبری و صاحب امتیازی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) منتشر می شود. این نشریه در طول زمان انتشار خود تا شماره 24 با نام اندیشه صادق منتشر شده است.
از دیگر مقلات این شماره میتوان به تحدید مرزهای مشارکت نظر اکثریت در قرآن و سنت اثر ولی رستمی و احمد نجفی، ماهیت قرارداد پیشفروش ساختمان در حقوق ایران و فقه امامیه نگاشته سید مصطفی سعادت مصطفوی و سید علی اصغر رحیمی، اسقاط خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه به قلم عطاءالله بیگدلی و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی اثر مریم نباتی و سید عبدالمطلب احمدزاده اشاره کرد.
دوفصلنامه علمی تخصصی "معارف اسلامی و حقوق" نگاهی علمی به مطالعات فقهی- حقوقی دارد. در همین راستا عمده مطالب منتشره در این نشریه در رابطه با فقه امامیه و نیز حقوق عمومی و معارف اسلامی است.
دوفصلنامه معارف اسلامی و حقوق به سردبیری نجادعلی الماسی، مدیرمسئولی رضا اکبری و صاحب امتیازی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) منتشر می شود. این نشریه در طول زمان انتشار خود تا شماره 24 با نام اندیشه صادق منتشر شده است.
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