چهار خبر کوتاه علمی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مقاله استاد دانشگاه آزاد همدان در مجله بین المللی اروپایی به چاپ رسید.

مقاله عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در مجله بین المللی ریاضیات اروپای مرکزی با درجه ISI منتشر شد.

مقاله "طاهر لطفی" عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با عنوان "منظم و معین مثبت بودن ماتریس های بازه ای" در مجله ISI با عنوان مجله بین المللی ریاضیات اروپای مرکزی منتشر شد.

این مقاله کار مشترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و مرکز تحقیقات علوم کامپیوتر کشور جمهوری چک است و زمان صرف شده برای تدین و تالیف آن حدود یکسال بوده است.

این مقاله با همکاری پروفسور "جری روهن" پدر محاسبات بازهای ماتریسی و "فرهاد صفت" دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی تهیه شده است.

گفتنی است این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد همدان چاپ 9مقاله خارجی، ارائه یک کنفرانس خارجی، هفت کنفرانس ملی، شش طرح پژوهشی و سه گزارش علمی خارجی را در رزومه علمی خود به ثبت رسانده است.

مرحله نخست طرح شبکه دولت در کتابخانه های عمومی همدان راه اندازی شد

مدیرکل کتابخانه های عمومی همدان از راه اندازی مرحله نخست طرح شبکه دولت در کتابخانه های عمومی این استان خبر داد.

فاضل عبادی افزود: اتصال به شبکه دولت در راستای انجام مکاتبات الکترونیک با سایر دستگاه های اجرایی متصل به این سامانه فراهم شد.

وی اضافه کرد: بهره برداری از مرحله نخست این طرح با راهکاری متفاوت در راستای تسهیل در مکاتبات فراسازمانی و در راس آن استانداری از نیمه دوم دی ماه سال جاری انجام شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر انجام تمام مکاتبات از طریق ارسال فاکس به سایر دستگاه های اجرایی مجهز به این سامانه حذف و در بستر این ارتباط انجام خواهد شد.

عبادی اضافه کرد: اتصال مذکور تحت یک سامانه امن مبادلات الکترونیک در بستر اینترنت و بدون پرداخت هزینه های اضافی آبونمان خطوط دیتا است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی همدان یادآور شد: استان همدان با داشتن 63 باب کتابخانه و 600 هزار جلد کتاب منبع و مرجع جزو 10 استان دارای کتابخانه‌های عمومی کشور است.

جشنواره جابربن حیان با 320 اثر در اسدآباد برگزار شد

جشنواره جابربن حیان در قالب نمایشگاه با شرکت 20 آموزشگاه و ارائه 320 اثر در آموزشگاه شهید موسوی اسدآباد برگزار شد.

در حاشیه برگزاری این جشنواره دانش آموزان آثار خود را در زمینه های نمایش، مدل، تحقیق، جمع آوری و آزمایش تا چهاردهم بهمن ماه برای بازدید علاقمندان به نمایش گذاشته اند.

به گفته مسئولان برگزار کننده، هدف از برگزاری این نمایشگاه شناسایی استعدادهای نهفته در دانش آموزان و ایجاد رقابت سالم برای ارتقا شاخصه های دانش جویندگان علم است.

دانشگاه علوم پزشکی همدان رتبه برتر تحقیقات بالینی را از آن خود کرد

مدیر گروه بالینی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: دانشگاه علوم پزشکی همدان رتبه برتر تحقیقات بالینی در بین جامعه علمی آزمایشگاهیان دانشگاه های علوم پزشکی کشور را از آن خود کرد.

غلامحسین گودرزی افزود: طرح‌های تحقیقاتی مختلفی در سالجاری در گروه بالینی دانشگاه ‌انجام شده است که آخرین مورد آن طرح تحقیقاتی با موضوع "بررسی تأثیر قندن خون در افراد دیابتی و ارتباط آن با ناباروری در‌ زنان" بوده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه در این بررسی به علل و عوارض دیابت مادران باردار بر روی نوزادان پرداخته شده است، گفت: این تحقیق با هدف اثرگذاری دیابت بر جنین انجام شده است.

وی اظهار داشت: بالا بودن قند خون در افراد دیابتی بار‌دار منجر به ایجاد تغییراتی روی جنین می‌شود که این تغییرات با انجام یک طرح تحقیقاتی بررسی شده است.

گودرزی عنوان کرد: دانشگاه در مجموع از لحاظ طرح‌های تحقیقاتی نسبت به سال‌های قبل در ‌وضعیت خوبی قرار دارد و از نیروهای جوان، متخصص و علاقمند به تحقیق و پژوهش برخورداراست.

وی با اشاره به افزایش تعداد مقاله‌های تحقیقاتی چاپ شده، افزود: در سال جاری بیش از 70 مقاله پژوهشی در این دانشگاه ارائه شده که این رقم روند رو به رشدی را نشان می دهد.

وی تعداد کنگره‌های برگزار شده در سالجاری را بیش از 20 مورد اعلام کرد و ادامه داد: برای جذب دانشجویان به کارهای تحقیقاتی تلاش‌هایی از‌ جمله جذب دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی و دکترا صورت گرفته است.

وی یکی از شاخصه‌های مطرح شدن طرح‌ها در زمینه بین‌المللی را آندکس شدن مقاله دانست و اظهار داشت: یکی از موانع‌ موجود در زمینه تحقیقاتی مشکلات مالی است که مسئولان در این زمینه باید بیشتر تلاش کنند.