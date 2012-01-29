دلایل توقف معاملات آتی سکه در هفته گذشته/ تخلف بانک ملی محرز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در نشستی خبری در وزارت امور اقتصادی و دارایی به مناسبت دهه فجر در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دلیل توقف معاملات آتی سکه در هفته گذشته چه بوده است؟ گفت: وجه تضمینی که مشتریان نزد اتاق پایاپای بورس کالا قرار می دادند 10 درصد ارزش معامله بود.

شرایط اضطراری معاملات سکه بورسی

رئیس سامان بورس اوراق بهادار افزود: روز شنبه هفته گذشته و روز دوشنبه نرخ‌ سکه در بازار سرمایه تلاطم زیادی داشت و وجه تضمین دچار تغییر شد، دستورالعمل معاملات آتی بورس کالا دیده شده است که در شرایط اضطراری مدیرعامل بورس کالا می‌تواند معاملات را تا سه روز متوقف کند تا شرایط به حالت عادی باز گردد.

وی ادامه داد: ما احساس کردیم که هیجان موقتی در معاملات آتی سکه ایجاد شده است و در عین حال مسئولان برای کنترل این هیجان برنامه دارند، لذا به دلیل اینکه سرمایه گذاران در این بازار در شرایط طبیعی تصمیم بگیرند و دچار تصمیم‌گیری‌های هیجانی و احساسی نشوند بورس کالا تصمیم گرفت که روز دوشنبه معاملات آتی سکه را تعطیل کند.

معاون امور اقتصادی و دارایی افزود: معمولاً روزهای چهارشنبه ساعت معاملات از 10 صبح آغاز می‌شود اما در روز چهارشنبه هفته گذشته ساعت آغاز معاملات به 14 تغییر کرد دلیل این کار این بوده که قیمت نقدی معاملات سکه مشخص و قیمت‌ها شفاف شود و در عین حال معاملات در بازار غیرهیجانی انجام شود.

صالح‌آبادی با اشاره به اینکه دامنه نوسان قیمت که در گذشته در معاملات آتی سه درصد و وجه تضمین 10 درصد یعنی 3.3 برابر دامنه نوسان بود، افزود: برای مدیریت ریسک بهتر در بازار تصمیم گرفتیم از روز گذشته برای افزایش نقد شوندگی در بازار سرمایه و کاهش کالمارجین دامنه نوسان را 50 درصد و وجه تضمین را 30 درصد در نر بگیریم که بر این اساس و جه تضمین 6 برابر دامنه نوسان در نظر گرفته شده است که بر این اساس شاهد کاهش صف در روزهای آتی خواهیم بود.

پذیره نویسی بورس انرژی

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر این که آیا تخلف بانک ملی در پذیره نویسی بورس انرژی محرز شده است یا خیر، گفت: خیر تخلف بانک ملی برای ما احراز نشده است. پذیره نویسی بورس انرژی از ساعت مقرر در بانک ملی آغاز شد و پیش از این ساعت هیچ پذیره نویسی صورت نگرفته بود. در عین حال سیستم ثبت به صورت الکترونیکی و آنلاین بود و در برخی شعب ثبت‌نام‌های بیشتر و در برخی شعب ثبت‌نام‌های کمتری انجام شد اما این گونه نبود که در شعبه‌ای ثبت نام انجام نشده است.

معاون امور اقتصادی و دارایی با بیان این که براساس بررسی‌ها مشکلات خاصی در پذیره نویسی صورت نگرفته است خاطرنشان کرد: اما سازمان بورس در حال تکمیل بررسی‌ها است و گزارش آن را طی روزهای آینده به بازار سرمایه ارایه خواهد کرد.

وی ادامه داد: براساس آمارها حتی در برخی شهرستان‌ها مثل اصفهان که پس از تهران آمار زیادی از پذیره نویسی را به خود اختصاص داده‌اند دیده شده است و در مجموع 5 هزار و 700 نفر سهام بورس انرژی را خریداری کردند.

صالح آبادی گفت: این تصمیم هیئت موسس بود که پذیره نویسی را در شبکه بانکی انجام دهد ولی به هر حال با هر فرمولی که این کار صورت می‌گرفت سهام به عده‌ای نمی‌رسید.

نرخ سود بانکی

وی در مورد تغییر نرخ سود بانکی و تاثیر آن در بازار سرمایه گفت: 20 درصد ارزش بازار سرمایه متعلق به صنعت بانکداری بنابراین تغییر نرخ سود بانکی بر روی بورس اثر می‌گذارد اما ا نی اثر منفی نخواهد بود.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در مورد نرخ اوراق مشارکت و صکوک گفت: نرخ سود اوراق قبلی 17 و 17.5 درصد بود اما براساس شنیده‌ها نرخ اوراق جدید 20 درصد و بازخرید آن تا قبل از سررسید 18 و 18.5 درصد است.

وی با بیان اینکه اوراق بورس با نرخ اسمی خرید و فروش می‌شوند، افزود: بر این اساس دو راهکار در نظر گرفته شده است. اول اینکه ناشرین اوراق می‌توانند نرخ‌ها را اصلاح کرده و نرخ جدید را به بازار اعلام کنند. دوم اینکه برای اوراق قبلی بازارگردان وجود دارد که با حجم مشخصی تعهد بازارگردانی دارند و این موضوع در فرابورس دنبال می‌شود.

صالح آبادی در مورد قرارداد آتی ارز در بازار سرمایه گفت: در این زمینه جلسه‌ای با بانک مرکزی برگزار و مزایای این نوع قراردادها به بانک مرکزی را تشریح کردیم اما اعتقاد داریم که این بازار می تواند بخشی از تقاضای بازار ارز را به ا این بازار منتقل کند و نرخ را در فضای شفاف و تحت نظارت کشف کند. در صورتی که بانک مرکزی علاقمند باشد می توانیم این بازار را راه اندازی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مقررات اوراق سلف نفتی تصویب و ابلاغ شده و نرم افزار آن در بخش معاملات و پس از معاملات تجهیز و به وزارت نفت ارایه شده. اوراق جدید با نرخ‌های جدید منتشر می‌شود بنابراین ما بستر لازم را فراهم کردیم ولی اینکه منتشر شود یا خیر د ر اختیار وزارت نفت است.