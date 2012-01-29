به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی؛ مدیرعامل جبرائیل فیلم که پخش فیلم سینمایی "شب و اقعه" را برعهده دارد از عدم توجه به فیلمهای ارزشی انتقاد کرد و گفت: معمولا شرایط اکران این فیلمها مناسب نیست و بهترین شرایط اکران به فیلمهایی اختصاص مییابد که گیشه بهتری خواهند داشت.
وی افزود: همین حالا که "شب واقعه" در حال اکران است بسیاری از اهالی سینما، چه فعالان سینما و چه مخاطبان آن، درگیرودار جشنواره فیلم فجر هستند و چندان توجهی به "شب واقعه" که اتفاقا رکورددار تعداد نامزدی در بخشهای مختلف جشنواره فیلم فجر هم هست نمیکنند.
وی افزود: متاسفانه گویا دوستان فراموش کردهاند که سیمرغ بلورین و اسکار ما در همین فیلمهای دفاع مقدسی و ارزشی است که نمایش دهنده مقاومت مردم ما در برابر دشمن هستند.
صادقی ضمن اشاره به دو فیلم "خاک و آتش" و "33 روز" گفت: این شرایط نامناسب فقط مختص "شب واقعه" نیست بلکه معمولا همه فیلمهای دفاع مقدسی با چنین بیمهریهایی مواجه میشوند، مثلا همین چند وقت پیش هم دو فیلم "خاک و آتش" و "33روز" به همین سرنوشت دچار شدند اما ما نمیگذاریم "شب واقعه" به سرنوشت این دو فیلم دچار شود.
مدیرعامل جبرائیل فیلم به طرحهای این موسسه برای افزایش سطح استقبال از "شب واقعه" گفت: برنامههای ما برای اکران این فیلم در چند فاز طراحی شدهاست که از هفته آینده، بعد از گذشت حدود دوهفته از آغاز اکران عمومی، فاز اول برنامهها اجرا خواهد شد.
وی بدون اشاره به کیفیت برنامههای این پخشکننده افزود: اجازه بدهید برنامهها را هم زمان با آغاز اجرای آنها اعلام کنیم. برنامهریزی برای اکران و طراحی آن در چند فاز، همان کاری است که برای فیلم "شکارچی شنبه" هم اتفاق افتاد و همه دیدند که این فیلم بعد از حدود 3 هفته رکود، چگونه اوج گرفت.
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