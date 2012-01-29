دانشگاه آزاد گرگان میزبان کنفرانس بین المللی نظریه پردازی علوم انسانی

رضا علی محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تجربه موفق دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در برگزاری اولین همایش ملی نقش کرسیهای نظریه پردازی در توسعه علمی کشور که مورد استقبال محققان و اندیشنمدان این حوزه قرار گرفت، مقرر شد نخستین کنفرانس بین المللی نظریه پردازی و پیشرفت علوم انسانی "مفاهیم و موانع و ضرورتها"، با حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و دبیرخانه هیئت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره 11 و 12 آذر 1391 در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار شود.

وی، هدف از برگزاری این کنفرانس را ایجاد فرصت برای طرح نظرات و نقدهای جدید در فضاهای علمی و حمایت از اندیشمندانی دانست که دارای نظریاتی هستند که از پشتوانه علمی قوی برخوردار است.

رئیس شورای اموزشی منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی با دعوت از تمامی محققان، پژوهشگران، اندیشمندان و صاحبنظران برای ارائه مقاله و حضور در این کنفرانس، محورهای مقدماتی کنفرانس بین المللی نظریه پردازی و پیشرفت علوم انسانی (مفاهیم، موانع و ضرورتها) را تبیین مبانی فرآیند و ساز و کارهای نظریه ‌پردازی، توسعه و گسترش تفکر و فرهنگ نقد و نظریه پردازی، شناسایی موانع و راهکارهای نظریه‌پردازی در ایران، تبیین نقش کرسیهای نظریه پردازی در پیشرفت فرهنگ و تمدن اسلامی، تدوین و توسعه نظریه های بومی از طریق کرسیهای نظریه پردازی و ارائه الگوی ایرانی - اسلامی نظریه پردازی و نقد ذکر کرد.

محسنی اظهار امیدواری کرد: پوستر این کنفرانس همزمان با ایام دهه مبارکه فجر، رونمایی شده و فراخوان مقالات آن نیز منتشر و توزیع شود.

وی گفت: اطلاعات بیشتر در خصوص این کنفرانس در پایگاه اینترنتی دبیرخانه کنفرانس به نشانی http://gorganconf.ir وجود دارد.