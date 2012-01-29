استقرار 501 شعبه اخذ رای در قم / مشارکت 9 هزار نفر در برگزاری انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسعید حقیقی مقدم شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم با بیان اینکه حدود 40 روز به انتخابات حساس و سرنوشت ساز مجلس باقی مانده است، ‌اظهار داشت: ما امیدوار هستیم با همکاری تنگاتنگ مدیران و بخش‌های انتظامی و امنیتی بتوانیم انتخاباتی شفاف و قوی را برگزار کنیم و حضور حداکثری مردم در این انتخابات محقق شود.



وی شعار این دوره از انتخابات را امانتداری، عدالت محوری و مشارکت حداکثری و قانون مداری عنوان کرد و گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری سرلوحه فعالیت همه دست‌اندرکاران انتخابات است و تاکنون مشکلی در مسیر انتخابات پیش نیامده است.



فرماندار قم با بیان اینکه 24 فرایند از 25 فرایند انتخابات مجلس به صورت مکانیزه اجرا می‌شود، گفت: بر اساس زمان بندی انتخابات، مکان یابی و امکان سنجی تشکیل شعب اخذ رای صورت گرفته و 501 شعبه در نظر گرفته شده و به تصویب هیئت اجرایی رسیده است.



حقیقی مقدم تاکید کرد: شهر قم به لحاظ نوع تراکم جمعیتی به چهار منطقه کاری تقسیم شده که هر کدام از این مناطق توسط اعضای ستاد اجرایی مدیریت خواهد شد.



وی ادامه داد: جلسات هیئت اجرایی با حمایت‌های رئیس ستاد انتخابات استان تشکیل شده و تصمیم‌های شفاف را در برنامه قرار دادیم و تعامل و پیگیری به دور از هر گونه آسیب بوده است.



ساماندهی 9 هزار نفر برای برگزاری انتخابات



وی با تاکید بر اینکه قریب به 9 هزار نفر از نیروهای مورد نیاز برگزاری این انتخابات باید ساماندهی شوند اظهار داشت: در اختیارگرفتن این تعداد نیرو برای فعالیت 24 ساعته متراکم به همکاری همه دستگاه‌ها و مدیران استان نیاز است.



وی تصریح کرد: نگاه ما در انجام وظایف به قانون است و خارج از آن اظهارنظری در حوزه انتخابات نباید صورت گیرد.



فرماندار قم افزود: در بررسی صلاحیت‌ها که امر مداومی است و تا 21 بهمن ادامه دارد، بیان هر گونه اظهارنظر خارج از چارچوب قانون محسوب می‌شود.

