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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۵۲

حقیقی مقدم خبر داد:

استقرار 501 شعبه اخذ رای در قم / مشارکت 9 هزار نفر در برگزاری انتخابات

استقرار 501 شعبه اخذ رای در قم / مشارکت 9 هزار نفر در برگزاری انتخابات

قم - خبرگزاری مهر: فرماندار قم گفت: 501 شعبه اخذ رای در انتخابات مجلس ایجاد می‌شود و حدود 9 هزار نفر در برگزاری این انتخابات با ستاد انتخابات همکاری خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسعید حقیقی مقدم شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم با بیان اینکه حدود 40 روز به انتخابات حساس و سرنوشت ساز مجلس باقی مانده است، ‌اظهار داشت: ما امیدوار هستیم با همکاری تنگاتنگ مدیران و بخش‌های انتظامی و امنیتی بتوانیم انتخاباتی شفاف و قوی را برگزار کنیم و حضور حداکثری مردم در این انتخابات محقق شود.

وی شعار این دوره از انتخابات را امانتداری، عدالت محوری و مشارکت حداکثری و قانون مداری عنوان کرد و گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری سرلوحه فعالیت همه دست‌اندرکاران انتخابات است و تاکنون مشکلی در مسیر انتخابات پیش نیامده است.

فرماندار قم با بیان اینکه 24 فرایند از 25 فرایند انتخابات مجلس به صورت مکانیزه اجرا می‌شود، گفت: بر اساس زمان بندی انتخابات، مکان یابی و امکان سنجی تشکیل شعب اخذ رای صورت گرفته و 501 شعبه در نظر گرفته شده و به تصویب هیئت اجرایی رسیده است.

حقیقی مقدم تاکید کرد: شهر قم به لحاظ نوع تراکم جمعیتی به چهار منطقه کاری تقسیم شده که هر کدام از این مناطق توسط اعضای ستاد اجرایی مدیریت خواهد شد.

وی ادامه داد: جلسات هیئت اجرایی با حمایت‌های رئیس ستاد انتخابات استان تشکیل شده و تصمیم‌های شفاف را در برنامه قرار دادیم و تعامل و پیگیری به دور از هر گونه آسیب بوده است.

ساماندهی 9 هزار نفر برای برگزاری انتخابات

وی با تاکید بر اینکه قریب به 9 هزار نفر از نیروهای مورد نیاز برگزاری این انتخابات باید ساماندهی شوند اظهار داشت: در اختیارگرفتن این تعداد نیرو برای فعالیت 24 ساعته متراکم به همکاری همه دستگاه‌ها و مدیران استان نیاز است.

وی تصریح کرد: نگاه ما در انجام وظایف به قانون است و خارج از آن اظهارنظری در حوزه انتخابات نباید صورت گیرد.

فرماندار قم افزود: در بررسی صلاحیت‌ها که امر مداومی است و تا 21 بهمن ادامه دارد، بیان هر گونه اظهارنظر خارج از چارچوب قانون محسوب می‌شود.
 

کد مطلب 1519572

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