آغاز ثبت نام در دوره های تکمیلی تخصصی پزشکی از نیمه اسفند 90

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) به صورت غیر متمرکز در دانشگاههای علوم پزشکی که دارای مجوز آموزشی دوره های تکمیلی تخصصی هستند برگزار می شود.

ثبت نام در این دوره از آزمون از 15 اسفند آغاز می شود و تا 29 اسفند ادامه دارد. آزمون کتبی در این دوره 28 اردیبهشت ماه 91 برگزار خواهد شد و پس از برگزاری آزمون کتبی، افراد واجد شرایط در آزمون شفاهی که در روزهای 29 تا 30 اردیبهشت ماه 91 برگزار می شود، شرکت می کنند.

شروع دوره پذیرفته شدگان در دوره های تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ ) سال 91 از ابتدای مهر 91 خواهد بود.