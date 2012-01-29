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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۴۳

آزمون اردیبهشت برگزار می شود/

آغاز ثبت نام در دوره های تکمیلی تخصصی پزشکی از نیمه اسفند 90

آغاز ثبت نام در دوره های تکمیلی تخصصی پزشکی از نیمه اسفند 90

ثبت نام داوطلبان در آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ ) سال 91 از نیمه اسفند ماه آغاز می شود و آزمون در اردیبهشت ماه 91 برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) به صورت غیر متمرکز در دانشگاههای علوم پزشکی که دارای مجوز آموزشی دوره های تکمیلی تخصصی هستند برگزار می شود.

ثبت نام در این دوره از آزمون از 15 اسفند آغاز می شود و تا 29 اسفند ادامه دارد. آزمون کتبی در این دوره 28 اردیبهشت ماه 91 برگزار خواهد شد و پس از برگزاری آزمون کتبی، افراد واجد شرایط در آزمون شفاهی که در روزهای 29 تا 30 اردیبهشت ماه 91 برگزار می شود، شرکت می کنند.

شروع دوره پذیرفته شدگان در دوره های تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ ) سال 91 از ابتدای مهر 91 خواهد بود.

کد مطلب 1519573

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