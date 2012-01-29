رویا پورمناف درباره آخرین وضعیت ترجمه رمان اسکندر پالا نویسنده ترکیه‌ای به خبرنگار مهر گفت: ترجمه «قطره ماتم» به پایان رسیده، ولی هنوز کتاب را برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد نفرستاده‌ا‌یم.

وی ادامه داد: به تازگی کتاب دیگری از این نویسنده با نام «اُد» به دستم رسیده و بخشی از آن را هم ترجمه کرده‌ام. نام رمان برگرفته از اسم یکی از قهرمان‌های اساطیری ترکیه است که در این داستان واقعیت و خیال در هم آمیخته شده است.

مترجم «تمدن‌های مفقوده» نوشته الیف کرال با اشاره به اینکه شخصیت اصلی واقعی است ولی نویسنده در جاهایی به ضرورت داستان از عنصر خیال استفاده کرده است، بیان کرد: این کتاب که به تازگی منتشر شده، در چاپ اول با شمارگان 50 هزار نسخه منتشر شده و به سرعت هم به چاپ دوم رسیده است.

پورمناف افزود: من به شخصه سبک نگارش اسکندر پالا را می‌پسندم و او را نویسنده موفقی می‌دانم. او در نگارش رمان سبک نگارش متفاوت و ویژه‌ای دارد. او عاشقانه و با ظرافت‌های شعرگونه می‌نویسد. این رمان اخیر وی هم اثری 330 صفحه‌ای است که فکر می‌کنم در تعطیلات عید آن را به پایان برسانم.

وی در پایان درباره کتاب «قطره ماتم» گفت: نویسنده در این کتاب با قلمی استادانه، ماجرای عشق‌های دوران عثمانی را به رشته تحریر درآورده و سبک نگارش او نیز کاملا کلاسیک است.