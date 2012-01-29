برای درک و فهم این جنجال رسانه ای از سوی رسانه های جهت دار عربی علیه ایران به کنکاش زیادی نیاز ندارد. با گذراندن تیتر و عنوان روزانه اخبار رسانه هایی همچون العربیه، الجزیره و روزنامه الشرق الاوسط متوجه جریانی پرفشار از اخبار مشکوک علیه ایران می شویم که گویی طرحی مشترک را دنبال می کنند.

شبکه العربیه امروز (یکشنبه) خبری درباره تاثیر حمله به ایران بر بازارهای نفت منتشر کرده و در آن به نتایج نظرسنجی اخیر بلومبرگ استناد کرده است. در این خبر که با عنوان "تاثیرپذیری بازار نفت از حمله به ایران محدود است" می خوانیم: بیش از 70 درصد از سرمایه گذاران بین المللی با شرکت در نظرسنجی بلومبرگ اعلام کردند که حمله به تاسیسات هسته ای ایران تاثیر کوتاه مدتی بر بازارهای جهانی نفت می گذارد.

روزنامه الشرق الاوسط نیز امروز با انتشار گوشه هایی از همین نظرسنجی تاکید کرد: تنها یک سوم شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که چنین حمله ای به ایران به بحران نفتی منجر می شود که اقتصاد جهان را به کسادی می کشاند.

الجزیره نیز اخیرا در گزارشی دقیقا همین تیتر را انتخاب کرده و در مطلبی با استناد به اظهارات "ساموئل سیزورک" از کارشناسان موسسه اطلاعاتی "کی بی سی" می نویسد: من پیش بینی می کنم شرایط بازار نفت در تابستان سال 2012 بهتر از اکنون باشد.

نکته مشترک در تمامی این اخبار این است که تمامی آنها بی تاثیر بودن هرگونه حمله به تاسیسات هسته ای صلح آمیز ایران و یا تحریم نفتی این کشور بر بازارهای جهانی نفت در نظر گرفته شده است. در حالی به اذعان کارشناسان آگاه منطقه ای و فرامنطقه ای تاثیرپذیری بازاهای نفتی جهان از تحریم نفتی ایران و یا هر گونه حمله هسته ای به این کشور انکار ناپذیر و واقعیتی بسیار واضح و روشن است.

صندوق بین المللی پول اخیرا در گزارشی تاکید کرد: قیمت جهانی نفت در صورت توقف صادرات نفت ایران به اروپا 20 تا 30 درصد افزایش پیدا می کند. این در حالی است که این گزارش به صورت بسیار خوشبینانه ای آینده بازارجهانی نفت را پیش بینی کرده است. ناظران بازار جهانی نفت معتقدند ناآرامی نظامی در منطقه حساس خلیج فارس قیمت نفت را به بیش از 200 دلار برای هر بشکه می رساند که حکایت از افزایش 100 درصدی قیمت نفت دارد.



مایکل بلومبرگ

اما واقعیت پنهان در پس این گزارشها و اخبار مشکوک چیست؟ و این رسانه ها در گزارشهای خود به چه منابعی تکیه دارند و آبشخور آنها کجاست؟ شبکه خبری بلومبرگ تحت مالکیت "مایکل بلومبرگ" یک‌ صد‌ و‌هشتمین شهردار کلان‌شهر نیویورک از ثروتمندترین مردان آمریکا است. وی در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۰۲ میلادی، جانشین "رودی جولیانی" شهردار پیشین نیویورک شد. وی از یهودیان آمریکایی است که هرگز گرایشهای صهیونیستی خود را پنهان نمی کند.

بلومبرگ از ثروتمندترین یهودیان در عرصه رسانه ای است و ثروت او در سال 2009 نزدیک به 16 میلیارد دلار تخمین زده شد.

روزنامه واشنگتن پست در جریان جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی علیه نوارغزه با انتشار تصاویری از سفر مایکل بلومبرگ به تل آویو برای دلداری دادن به شهرک نشینان و حمایت از سرکوب حماس توسط اسرائیل خبر داد. وی در جریان این سفر تاکید کرده بود که حملات رژیم صهیونیستی به غزه کاری درست بوده و این حملات باید تا زمان قطع شدن موشک باران شهرک های اسرائیلی ادامه پیدا کند. این در حالی بود که بسیاری از وبلاگ نویسان نیویورک با اعتراض به این اقدام مایکل بلومبرگ او را "شهردار تل آویو" نامیدند و گفتند که او برای مردم نیویورک انتخاب شده نه برای مردم تل آویو و نباید از پستی که دارد برای حمایت از اسرائیل استفاده کند.

در واقع شبکه های عربی در گزارشهای اخیر خود علیه ایران به نظرسنجی رسانه ای صهیونیستی تکیه کرده اند که بیشتر به نظرسازی شبیه است. خصومت دیرینه رژیم صهیونیستی نیز با ایران که اخیرا گوشه های جدیدی از آن نمایان شده بود نیز هیچ جای شک و تردید ندارد. در واقع حقیقت سنجی گزارشهای ضد ایرانی اخیر در رسانه های عربی به تعمق در منابع آماری آنها نیاز دارد که دروغین و هدفمند بودن آنها را مورد تایید قرار می دهد.

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محمدعلی تخت رونده