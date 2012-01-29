10 درصد نامزدهای انتخابات مجلس در ارومیه رد صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شریف نژاد روز یکشنبه در جلسه شورای اداری ارومیه افزود: 10 درصد از داوطلبان انتخابات مجلس ارومیه از مراجع چهارگانه صلاحیت لازم را کسب نکرده و رد صلاحیت شدند و برای اعتراض به رد صلاحیتشان تا 20 روز به طرح شکایت در شورای نگهبان کشور اقدام کنند.

وی از انجام 90 درصد پروسه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ارومیه به صورت رایانه ای خبر داد و گفت: پروسه انتخابات از سوم دی آغاز شده و مسئولان هیئت اجرایی با تشکیل کمیته های کاری بر اساس برنامه زمانبندی فعالیت می کنند.

فرماندار ارومیه اظهار داشت: 30 نفر از معتمدان مردم جهت انتخاب معتمدان هیئت اجرایی جلسه ای تشکیل داده و 8 نفر از این تعداد به عنوان معتمد هیئت اجرایی انتخاب شده که در امر تعیین صلاحیتها و دیگر امور انتخابات مشارکت می کنند.

شریف نژاد ادامه داد: بر اساس فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضور حداکثری مردم در انتخابات و امانتداری رای مردم از اصول اصلی و ملاک عمل مجریان انتخابات است.