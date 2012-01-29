اجرای 460 ویژه برنامه سالروز پیروزی انقلاب در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود چمنی روز یکشنبه در نشست هماهنگی برنامههای دهه فجر شهرستان تبریز گفت: این برنامه ها با هماهنگی کمیتههای 18 گانه دهه فجر شهرستان تبریز اجرا می شود که شامل برنامه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی است و طی آن با حضور مردم قدرشناس و فهیم تبریز و همچنین مقامات و مسئولان استانی، دهها طرح عمرانی نیز به بهرهبرداری میرسد.
وی ادامه داد: مسئولان کمیتهها باید با برنامهریزی مناسب و اجرای برنامههای متنوع نسبت به سالهای گذشته در شناساندن دستاوردهای شکوهمند انقلاب اسلامی به نسل جوان و مردمی کردن فعالیتها تلاش کنند.
فرماندار تبریز با بیان اینکه دهه فجر امسال باید با شور و شعف بیشتر و همراه با محتوای متقن برنامهها باشد، اظهار کرد: ماهیت دینی و ارزشی انقلاب اسلامی هیچگاه نباید به فراموشی سپرده شود بلکه با حفظ این ارزشها در جامعه موجب ترویج آنها شویم.
چمنی با اشاره به فرا رسیدن سالروز پیروزی انقلاب، تقارن این مناسبت با بیداری اسلامی و واقع شدن آن در آستانه انتخابات را عامل افزایش ضریب اهمیت حماسه راهپیمایی 22 بهمن امسال دانست و گفت: حضور باشکوه و گسترده در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن، بسیاری از توطئههای دشمنان را خنثی و نقش بر آب خواهد کرد.
وی در ادامه به اهمیت حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس اشاره و تصریح کرد: انتخابات مظهر توانایی مردم برای توسعه کشور است از این رو فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری مردم و سالم و قانونمند برگزار شدن انتخابات ضروری است.
فرماندار تبریز همچنین از مسئولان دستگاههای اجرایی خواست تا در ایام دهه فجر، عملکرد و فعالیتهای خود را به صورت نصب بنر و یا از طریق مصاحبه های مطبوعاتی به اطلاع عموم شهروندان برسانند.
در این جلسه همچنین مقرر شد مسئولان کمیتههای ستاد دهه فجر نسبت به برگزاری جلسههای تخصصی در حوزه کمیته مربوطه اقدام لازم را صورت داده و نسبت به ارسال گزارش آن به ستاد دهه فجر اقدام کنند.
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