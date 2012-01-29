قصد دشمن برای برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد صبح یکشنبه در جمع هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات مجلس در گچساران، افزود: برگزاری انتخاباتی سالم با حضور حداکثری مردم آبروی نظام بوده و همه مسئولان دررده‌های مختلف کشوری، استانی و شهرستانی باید دست به دست هم داده و برای تحقق این مهم همچون انتخابات گذشته تلاش کنند.

وی اظهار داشت: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران موهبت و نعمت الهی است و سرنوشت مردم در آن رقم زده می‌شود و باید با تمام توان از آن مراقبت کنیم.

نیکزاد یادآور شد: همه داوطلبان شرکت در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی سرمایه نظام و عزیز هستند و بعد از گذشتن از فیلترهای مختلف، کاندیداهای مورد تأیید مراجع نظارتی و شورای نگهبان می‌شوند.

وی بیان داشت: اگرهمه به قانون پایبند‌ باشند هیچ‌گونه مشکلی برای کسی به وجود نمی‌آید و قانون انتخابات هم از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار بوده که همه با پایبندی و احترام به آن باید مراحل مختلف روند اجرای انتخابات را بپذیرند.

نیکزاد اضافه کرد: رعایت قانون سبب رسیدن همه به حق و حقوق خود می‌‌شود و اگر در جایی خروج از ریل قانون مشاهده شد تذکر دادن لازم و ضروری است.

استاندار افزود: مردم و مسئولان در نظام جمهوری اسلامی ایران خواستار برگزاری انتخاباتی سالم و با حضور حداکثری هستند که باید در این زمینه تلاش کرد.

نیکزاد با اشاره به نقش انکارناپذیر انقلاب اسلامی ایران در شکل‌گیری خیزش‌های منطقه و بیداری اسلامی اظهار داشت: ملت ولایتمدار ایران اسلامی علمدار مبارزه با استکبار جهانی هستند و خیزشهای منطقه از جمهوری اسلامی ایران الهام گرفته است.

وی یادآور شد: تلاش‌های دشمنان انقلاب اسلامی ایران برای ضربه زدن به ارزشها و آرمانهای انقلاب شکست خورده است و مردم ولایت مدار ایران اسلامی همیشه پاسخی قاطع به دشمن داده اند.

استاندار راز اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران را ولایت مداری ملت ایران اسلامی عنوان کرد و افزود: مردم ایران اسلامی ولایتمدار هستند و با لبیک به فرمان رهبری در تمامی صحنه‌های انقلاب حضوری فعال دارند.

وی عنوان کرد: مردم کهگیلویه و بویراحمد نیز با تقدیم کردن افزون بر یک‌هزار و 800 شهید به انقلاب اسلامی ایران زبانزد عام و خاص و مشهور به ولایتمداری هستند.

نیکزاد یادآورشد: برگزار کردن انتخاباتی سالم، پرشور، با نشاط و با حضور حداکثری خواسته مقام معظم رهبری است و همچون گذشته و به یاری پروردگار در کهگیلویه و بویراحمد انتخاباتی باشکوه و با حضور حداکثری برگزار می شود.