مهدی فکور در گفتگو با مهر با اشاره به رونمایی از جدیدترین تجهیزات بومی سازی شده در صنایع نفت و گاز ایران، گفت: برای نخستین بار متخصصان داخلی امکان بومی سازی برخی از قطعات و تجهیزات پیچیده درون چاهی صنایع نفت و گاز را فراهم کرده اند.

مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اعلام اینکه در حال حاضر قطعات حفاری و تاج چاه در کلاس‌های مختلف بومی سازی شده است، تصریح کرد: همچنین با افزایش تحریم‌های بین المللی برای نخستین بار شیرهای ایمنی درون چاه‌های نفت و گاز در کشور بومی شده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون خط تولید انبوه رشته‌های درون چاهی توسط سازندگان داخلی راه‌اندازی شده است، اظهار داشت: انحصار ساخت این تجهیزات تاکنون در اختیار شرکت‌های نفتی آمریکایی بوده است که ایران برای اولین بار انحصار ساخت این تجهیزات پیچیده نفت و گاز را شکسته است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه هم اکنون ساخت رشته‌‌های درون چاهی در کلاس پنج هزار پی.اس.ای به طور کامل در داخل کشور بومی سازی شده است، بیان کرد: بر این اساس متخصصان داخلی به دانش فنی این تجهیزات متناسب با ترشی میادین گازی دست یافته اند.

وی با اعلام اینکه سال آینده به طور رسمی از رشته‌های درون چاهی در کلاس 10 هزار پوند به طور رسمی رونمایی می‌شود، تبیین کرد: همچنین امکان ساخت داخل برخی از توربین‌های گازی در داخل کشور فراهم شده است.

فکور با اشاره به وقت کشی شرکت زیمنس برای ارائه برخی از خدمات راه اندازی توربین‌های گاز، خاطر نشان کرد: با بد قولی و وقت کشی این شرکت خارجی در شرایط فعلی نرم افزار راه اندازی این تجهیزات پیچیده گازی به طور کامل توسط کارشناسان ایرانی تهیه شده است.