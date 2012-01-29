هتل ورزشی، استخر بانوان و سالن شمشیر بازی البرز افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز منتقمی اظهار داشت: پروژه های نیمه تمام خوابگاه(هتل ورزشی)، استخر بانوان و سالن شمشیر بازی سال آینده افتتاح خواهد شد.



وی ادامه داد: آرزوی دیرینه هیئت های ورزشی و ورزشکاران استان البرز به حقیقت خواهد پیوست و خوابگاه ورزشی در مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی باغستان افتتاح خواهد شد.



منتقمی گفت: به دلیل نداشتن خوابگاه و محل مناسبی برای اسکان تیم ها میهمان، استان ما نمی توانست میزبانی مسابقات مهم را برعهده بگیرد و با ساخت این هتل ورزشی از این پس می توانیم میزبانی مسابقات مهم را بر عهده گیریم و مسلما میزبان خوبی برای تیم های حاضر در مسابقات خواهیم بود.



وی افزود: مراحل ساخت این پروژه ورزشی( خوابگاه) به اتمام رسیده و در حال حاضر در حال تجهیز کردن امکانات داخلی خوابگاه هستیم.



مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز اظهار داشت: 2 پروژه بزرگ دیگر یکی استخر ویژه بانوان و سالن شمشیر بازی سال آینده به بهره برداری خواهد رسید و علاقمندان می توانند از این سالن ها استفاده نمایند.



منتقمی تصریح کرد: مسئولان تیم سایپا ورزشگاه انقلاب را به عنوان ورزشگاه اختصاصی خود معرفی کردند، در همین راستا ما در صد هستیم این ورزشگاه را به ملاک هایی که AFC برای ورزشگاه ایده آل در نظر گرفته نزدیک تر سازیم تا بتوانیم نظر مثبت مسئولان AFC را جلب کنیم.



هندبالیست های استان قهرمان شدند



تیم هندبال استان البرز مقام نخست مسابقات چهار جانبه در استان قزوین را به خود اختصاص داد.



مسابقات چهار جانبه هندبال به مناسبت گرامیداشت 22 بهمن برگزار شد که پس از رقابت سخت و نفس گیر شرکت کنندگان، تیم استان البرز برسکوی نخست ایستاد، تیم قزوین نایب قهرمان شدو تیم زنجان به کسب مقام سومی رضایت داد.



تیم استان البرز با داشتن نفراتی چون فرزاد بدلی ، میلاد نوری ، علی قیدر ، حسن مصیبی ، سیامک حبیب زاده ، میر رضا حسنی، فرهاد معصومی ، اسماعیل افتخاری، افشین آقا محمد پور، مجید حشمتی ، بیژن سمر قندی ،هادی آقا محمد پور و مرشاد خلفی توانست مقام سوم این مسابقات را به خود اختصاص دهد ، سرمربیگری تیم را سهراب داود وندی و سرپرستی را عباس آزاد فلاح بر عهده داشتند.



دومین جلسه رسمی هیئت تیراندازی استان البرز برگزار شد



دومین جلسه رسمی هیات تیراندازی استان البرز در سالن مالک اشتر استان برگزار شد.



در این جلسه رئیس هیئت تیراندازی به بیان اهداف و برنامه های پیش رو پرداخت و از جذب نیروهای جوان به عنوان یکی از اهداف هیئت یاد کرد.



در ادامه جلسه کمیته ها به بررسی آئین نامه لیگ پرداختند و در پایان اعضای کمیته ها معرفی شدند.



پساویده رئیس کمیته استعداد یابی، تیموری رئیس کمیته انظباطی، کشاورز کمیته داوران، شریفی کمیته نظارت و بازرسی، زمانی مسئول مسابقات لیگ، قراگوزلو کمیته اداری و پشتیبانی قبادی و استادجو کمیته اهداف پروازی، شاه محمدی رئیس کمیته مربیان، کشاورز کمیته آموزش، مهناز همتی مسئول روابط عمومی، صفایی کمیته فناوری هستند.



برگزاری مسابقات تیراندازی با کمان در البرز



مسابقات تیراندای با کمان استان البرز جام ثامن الائمه با شناخت نفرات برتر در سالن ورزشی سازمان استاندارد پایان یافت.

این دوره از مسابقات به مسافت 18 متر (رشته ریکرو) در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد که در پایان در بخش بانوان، راحله فارسی بر سکوی نخست ایستاد، فاطمه تابع و زهره شاه ثلویی سکوهای دوم و سوم را به خود اختصاص دادند، در بخش آقایان، مهدی اصبری قهرمان شد، مهدی حق رنجبر مقام دوم را کسب کرد و پارسا بهرامی سوم شد.



مسابقات دو صحرانوردی انتخابی تیم ملی دانش آموزی به میزبانی استان البرزدر ماهدشت برگزار شد.



این رقابت ها با حضور 25 ورزشکار از 10 استان کشور به مدت دو روز انجام گرفت که در پایان نیما رشیدی از استان البرز موفق به کسب مقام قهرمانی شد، امیر طاهر خانی از قزوین دوم شد و خلیل کلهری از همدان به مقام سومی دست یافت.



در پایان این رقابت ها 12 دونده جهت اعزام به رقابتهای جهانی دانش آموزان انتخاب شدند.

