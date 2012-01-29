آدم ربایی در ملایر نافرجام ماند/ دستگیری سارق مسلح در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم سعیدی افزود: به دنبال دریافت خبری مبنی بر وقوع یک فقره آدم ربایی از روستای "مهدی آباد" و ربودن یک جوان 19 ساله به نام "علی" و درخواست مبلغی وجه نقد از خانواده فرد ربوده شده بلافاصله این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی اضافه کرد: با تشکیل اکیپ ویژه ای در این خصوص و انجام تحقیقات و پیگیری های فنی و پلیسی مشخص شد که آدم ربایان در منزلی واقع در شهرستان بروجرد مخفی شده اند.

وی اظهار داشت: با به دست آمدن سرنخی از موضوع و انجام نیابت قضایی و عملیات در شهرستان بروجرد و سپس بازرسی از منزل یکی از مظنونان، ربایندگان عرصه را بر خود تنگ دیده و لحظاتی پس از بازرسی منزل فرد ربوده شده را آزاد کردند.

سرهنگ سعیدی بیان کرد: در این عملیات غافلگیرانه دو متهم آدم ربایی در محل اختفا خود دستگیر و به ربودن فرد موردنظر اعتراف کردند.

سارق مسلح در همدان دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: یک سارق مسلح در حین سرقت از یک باب منزل مسکونی در همدان شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ علیرضا خزاعی افزود: در ساعات اولیه بامداد روز شنبه ماموران کلانتری 17 از ورود دو نفر سارق به منزلی واقع در شهرک صادقیه این شهر مطلع و بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: ماموران پس از حضور در محل، وارد منزل مذکور شده و با یک نفر سارق درگیر شدند که نامبرده "م-چ" از سارقان سابقه دار و نیز تحت تعقیب مراجع قضایی بوده که دستگیر شد.

وی اضافه کرد: پس از بازرسی بدنی از وی یک قبضه سلاح کلت کمری و مقداری مواد مخدر از نوع شیشه کشف و ضبط شد.

خزاعی با اشاره به اینکه این اقدام هیچگونه خسارت مالی و جانی در بر نداشت، افزود: همدست وی فرار کرده و تحت تعقیب است.

وی گفت: همچنین یک نفر سارق وسایل خودرو و یک نفر سارق آهن آلات نیز در زمان ارتکاب جرم دستگیر و روانه مراجع قضایی شده اند.