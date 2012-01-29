رئیس فدراسیون فوتبال مظلوم است/ دادکان دعوت شده است یا نه؟!

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نوآموز در گردهمایی خانواده فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشحالم برای اولین بار پس از اینکه از فدراسیون فوتبال رفتم در جمع شما حضور می‌یابم. فوتبال پدیده اجتماعی است که هرچه در آن خدمت کنیم کم است و باید آن را به مسیری ببریم که محکم پیش برود زیرا در کل به نفع ورزش کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: در بین فدراسیون‌ها، فوتبال و به خصوص رئیس آن از همه مظلوم‌ترند زیرا تمام حوادث و اتفاقات در این ورزش گریبان رئیس را می‌گیرد.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ادامه داد: اگر امکانات اولیه خوب نباشد، اگر مسابقات به خوبی اجرا نشود، اگر تدارک خوبی در نظر گرفته نشود و تیم‌های ملی نتیجه نگیرند همه‌اش به رئیس فدراسیون برمی‌گردد و مظلومیت آن. نمی‌آییم بررسی کنیم که چرا رئیس فدراسیون با قدرت اجرایی‌اش نمی‌تواند موفق باشد زیرا نقاط ضعف زیادی داریم که مربوط به رئیس نیست.

"آنهایی که امکانات زیادی داشته و برنامه‌ریزی گسترده‌ای دارند به جام جهانی می‌روند"، نوآموز با بیان این جمله افزود: مهمترین کار این است که قدرت‌مان را در داخل کشور بیشتر کنیم. از زمانی هم که اساسنامه فدراسیون به وجود آمده و رئیس فدراسیون انتخاب می‌شود شرایط و مسائل بهتر شده اما باید بررسی بیشتری صورت گیرد. همان‌گونه که حرفه‌ای شدن زودهنگام بدون اینکه باشگاه‌های قدرتمندی داشته باشیم عوارض بسیاری داشت.

نوآموز با اشاره به اینکه در این جمع روسای قبلی فدراسیون خصوصا دادکان را ندیده و نمی‌داند او به این جلسه دعوت شده است یا نه، گفت: مهم همبستگی و اتحاد بین جامعه فوتبال است تا از مظلومیت‌های رئیس کم کرده و شرایطی را به وجود آوریم که روسای فدراسیون مدیریت مستمر داشته باشند. رئیس هماهنگ کننده است نه اینکه در کوران کارهای سخت فدراسیون او را گرفتار و خسته کنند.