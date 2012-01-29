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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۵۷

سید علی خانی در گفتگو با مهر:

550 پروژه راهسازی در استان کرمان در حال انجام است

550 پروژه راهسازی در استان کرمان در حال انجام است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان کرمان از در دست اجرا بودن 550 پروژه راهسازی در استان کرمان خبر داد.

سیدعلی حاج سیدعلی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: 10 کیلومتر از باند دوم محور رفسنجان- سرچشمه آماده بهره برداری است.

سید علی خانی کل طول این مسیر را 65 کیلومتر عنوان کرد و افزود: کارهای فنی برای احداث 35 کیلومتر دیگر این مسیر انجام شده است.

این مسئول با بیان اینکه این پروژه تا خرداد ماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید، تصریح کرد: اعتبار صرف شده برای احداث 10 کیلومتر مذکور 52 میلیارد ریال است.

سید علی خانی یادآور شد: این محور یکی از محورهای پر تردد و گردشگری استان کرمان محسوب می شود.

وی گفت: کاهش حجم بالای ترافیک محور رفسنجان - سرچشمه، کاهش تلفات انسانی و تصادفات جاده ای از مهمترین اهداف ساخت این پروژه است.
 

کد مطلب 1519596

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