به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسن محدث با اعلام این خبر افزود: ثبت نام در 277 مدرسه علمیه خواهران در سطح دو و 44 مرکز تخصصی و مؤسسه های آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد انجام خواهد شد.

وی با اشاره به زمان برگزاری آزمون های داوطلبان در سطوح دو و سه گفت: آزمون داوطلبان سطح دو در 15 اردیبهشت و آزمون داوطلبان سطح سه در 22 اردیبهشت ماه سال آینده برگزار شده و نتایج نهایی آزمونها مردادماه سال 91 از طریق سایت پذیرش اعلام خواهد شد.

وی اظهار داشت: بر اساس پیش بینی های انجام شده، احتمالا در سطح دو 40 هزار نفر ثبت نام می کنند و بیش از 12 هزار نفر پذیرش نهایی شوند و در سطح سه نیز 8 هزار نفر ثبت نام کنند که بیش از 4 هزار نفر پذیرش نهایی شوند.

مدیر پذیرش حوزه علمیه خواهران کشور خاطرنشان کرد: متقاضیان می توانند با مراجعه به مدارس علمیه خواهران سراسر کشور، با پرداخت مبلغ 6 هزار تومان دفترچه راهنمایی و کارت ویژه ثبت نام که حاوی شماره پرونده و کد رهگیری است را دریافت کنند.

محدث گفت: ثبت نام در آزمون حوزه های علمیه خواهران به صورت اینترنتی است و داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت پذیرش حوزه علمیه خواهران کشور هزینه ثبت نام را پرداخت و دفترچه راهنمایی پذیرش را دریافت کرده و ثبت نام کنند.