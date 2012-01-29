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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

مدیرپذیرش حوزه علمیه خواهران:

نام نویسی حوزه‌های علمیه خواهران از 15 بهمن آغاز می‌شود

نام نویسی حوزه‌های علمیه خواهران از 15 بهمن آغاز می‌شود

مدیر پذیرش حوزه علمیه خواهران کشور با اشاره به تاریخ نام نویسی داوطلبان متقاضی تحصیل در حوزه های علمیه خواهران در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد گفت: داوطلبان از 15 بهمن تا 28 اسفندماه می توانند در این مقاطع ثبت نام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسن محدث با اعلام این خبر افزود: ثبت نام در 277 مدرسه علمیه خواهران در سطح دو و 44 مرکز تخصصی و مؤسسه های آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد انجام خواهد شد.

وی با اشاره به زمان برگزاری آزمون های داوطلبان در سطوح دو و سه گفت: آزمون داوطلبان سطح دو در 15 اردیبهشت و آزمون داوطلبان سطح سه در 22 اردیبهشت ماه سال آینده برگزار شده و نتایج نهایی آزمونها مردادماه سال 91 از طریق سایت پذیرش اعلام خواهد شد.

وی اظهار داشت: بر اساس پیش بینی های انجام شده، احتمالا در سطح دو 40 هزار نفر ثبت نام می کنند و بیش از 12 هزار نفر پذیرش نهایی شوند و در سطح سه نیز 8 هزار نفر ثبت نام کنند که بیش از 4 هزار نفر پذیرش نهایی شوند.

مدیر پذیرش حوزه علمیه خواهران کشور خاطرنشان کرد: متقاضیان می توانند با مراجعه به مدارس علمیه خواهران سراسر کشور، با پرداخت مبلغ 6 هزار تومان دفترچه راهنمایی و کارت ویژه ثبت نام که حاوی شماره پرونده و کد رهگیری است را دریافت کنند.

محدث گفت: ثبت نام در آزمون حوزه های علمیه خواهران به صورت اینترنتی است و داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت پذیرش حوزه علمیه خواهران کشور هزینه ثبت نام را پرداخت و دفترچه راهنمایی پذیرش را دریافت کرده و ثبت نام کنند.

کد مطلب 1519599

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