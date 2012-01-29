تزریق 5 هزار تن نهاده دامی به دامپروریهای آذربایجان شرقی

به گزارش مهر ، غفور عبدالهی در جلسه تنظیم بازار سازمان با اشاره به افزایش بی رویه قیمت نهاده های دامی گفت: این امر تولید کنندگان و دامداران استانی را با چالش جدی مواجه ساخته و سودجویی عده ای از این امر افزایش قیمت نهاده های دامی در بازار مصرف را ملموس تر کرده است.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی کوتاه مدت بعمل آمده بزودی محموله 5 هزار تنی نهاده دامی وارداتی خریداری شده توسط صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی بین دامداریها توزیع و ثبات قیمت در بازار نهاده های دامی استان در کوتاه مدت را میسر خواهد ساخت.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان همچنین از راه اندازی انجمن صنفی شیر استان آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: این انجمن مراحل نهایی اجرایی خود را طی نموده و با راه اندازی این تشکل، به جرات می توان گفت بخش عمده مشکل دامداران استان حل و فصل خواهد شد.

عبداللهی با اشاره به برنامه ریزیهای انجام شده در بخش تولید نهاده های دامی در خارج از کشور و واردات آن توسط صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آذربایجان شرقی و همچنین توزیع آن بین دامداریها با همکاری اتحادیه ها و تشکلهای صنفی استان، گفت: ایجاد تعدیل قیمت در بازار و افزایش رقابت برای تولید محصول کیفی تر، از عمده مزایای این طرح بوده و می تواند ثبات قیمت در بازار مصرف را در حد بالایی تضمین نماید.