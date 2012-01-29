به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین نظرسنجی پیامکی صدای شهر رادیو تهران از شهروندان تهرانی 7/76 درصد کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند لنت ترمز، 8/20 درصد سوخت غیر استاندارد و 5/2 درصد نیز محصولات سیمانی را منبع اصلی تولید آزبست اعلام کردند.

بر اساس این گزارش از مجموع 41 هزار و 800 شرکت کننده در این نظرسنجی 32 هزار و 50 نفر لنت ترمز، 8 هزار و 700 نفر سوخت غیر استاندارد و یک هزار 50 نفر نیز محصولات سیمانی را دلیل اصلی تولید ماده سرطان‌زای آزبست عنوان کردند.

گفتنی است در نظرسنجی قبلی پیام کوتاه صدای شهر 60 درصد تهرانی‌ها اعلام کرده‌ بودند به منظور رفت و آمدهای روزانه خود از اتوبوس و مترو استفاده می‌کنند.

