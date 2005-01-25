روزشمار تحولات مهم عراق از هنگام انتقال قدرت تاكنون

28 ژوئن 2004 : با گذشت 14 ماه از اشغال عراق ، حكومت ائتلاف قدرت را به دولت موقت عراق دو روز پيش از موعد مقرر در 8 تير منتقل كرد سپس پل برمر حاكم آمريكايي هم با انحلال حكومت ائتلاف عراق را ترك كرد همزمان جان نگروپونته سفير آمريكا وارد بغداد شد و روابط ديپلماتيك ميان دو كشور از سرگرفته شد .



30 ژوئن 2004:

الف ) غازي الياور رئيس جمهور موقت عراق از سرگيري اجراي مجازات اعدام را اعلام كرد.

ب ) انتقال صدام و 11 تن از معاونانش به مسئوليت قضائي عراقي همراه با باقي ماندن آنها تحت نظارت امنيتي نيروهاي چند مليتي ، صدام براي اولين بار در اول ژولاي در دادگاه ويژه رسيدگي به جنايات خود حاضر شد اما از امضاي متن اتهامات خود كه شامل هفت اتهام جنايت بر ضد انسانيت بود، خودداري كرد.



7 ژولاي : صدور قانون موسوم به " قانون سلامت ملي " كه به اياد علاوي نخست وزير دولت موقت اختيارات فوق العاده در زمينه امنيتي مي دهد.



12 ژولاي : اشرف جهانگير به عنوان فرستاده ويژه سازمان ملل متحد در عراق ، وي پاكستاني الاصل است.



16 ژولاي : فيليپين نيروهاي خود را پس از آنكه ربايندگان يك تبعه اين كشور تهديد به قتل وي كردند، از عراق خارج كرد تا پنجمين كشوري باشد كه دست به عقب نشيني زودهنگام از عراق مي زند.



28 ژولاي : در عمليات انتحاري در مقابل ساختمان پليس در بعقوبه 70 كشته شدند.



29 ژولاي : جرج بوش رئيس جمهور آمريكا بخش اعظمي از مجازاتها و تدابير اضطراري تحميلي بر ضد عراق از سال 1990 را لغو كرد.



30 ژولاي : كالين پاول از بغداد ديدار كرد.



5 آگوست: نيروهاي چند مليتي و نيروهاي امنيتي عراق براي سركوب مسلحان "جيش المهدي " به رهبري مقتدي صدر به نجف حمله كردند و در 26 همان ماه مردان مسلح با عقب نشيني از حرم امام علي عليه السلام در پي مداخله آيت الله سيستاني مرجع عالي شيعيان عراق خارج شدند وارتش آمريكا نيز از نجف خارج شد.

15 آگوست: افتتاح كنگره ملي عراق در بغداد براي تشكيل مجلس ملي كه يك پارلمان داراي اختيارات محدود است.



26 آگوست: انزو بالدوني يك خبرنگار خارجي بدست مردان مسلح موسوم به " ارتش اسلامي عراق " كشته شد.



14 سپتامبر: درعمليات گروه ابومصعب الزرقاوي سركرده شبكه تروريستي در عراق كه مقر پليس بغداد را هدف قرار داد 49 تن كشته شدند.



23 سپتامبر: اياد علاوي نخست وزير موقت عراق در مقابل كنگره آمريكا در واشنگتن اعلام كرد: به رغم برخي شكست ها در عراق موفقيت هاي را بدست آورده ايم .



30 سپتامبر: 42 تن از جمله 37 كودك در سه عمليات همزمان گروه الزرقاوي در بغداد كشته شدند.



8 اكتبر: كين بيگلي گروگان انگليسي كه از سوي گروه الزرقاوي ربوده شده بود به همراه دو آمريكايي كه يك ماه قبل از آن بوده شده بودند توسط تروريست هاي الزرقاوي سربريده شدند، در اواسط ماه نوامبر خبر قتل مسئول يك موسسه بشردوستان در عراق بنام مارگريت كه از 32 سال پيش ساكن اين كشور بود اعلام شد، و حدود 170 خارجي از اوايل آوريل 2004 ربوده شدند كه ربايندگان بيش از 30 تن از آنها را به قتل رساندند.



14 اكتبر: در دو عمليات انتحاري درمنطقه الخضراء كه تا آن زمان امن ترين مناطق عراق خوانده مي شد دو تن كشته شدند.



23 اكتبر: درعمليات مردان مسلح درشمال بغداد 49 افسر ارتش عراق و سه راننده غير نظامي كشته شدند.



30 اكتبر: غازي الياور رئيس جمهور موقت عراق سفر رسمي خود را به كويت به عنوان اولين رئيس جمهور عراق آغاز كرد.



7 نوامبر: دولت موقت عراق در تمام مناطق عراق به استثناي منطقه كردستان به مدت شصت روز براي تضمين بهبود روند برگزاري انتخابات اعلام حالت فوق العاده كرد و اين قانون 6 ژانويه سال 2005 به مدت يك ماه ديگر تمديد شد.



8 نوامبر: حمله به فلوجه پناهگاه شورشيان سني كه در آن بيش از ده هزار نظامي آمريكايي با حمايت عناصر امنيتي عراق شركت داشتند اين حمله بزرگترين عملياتي بود كه از هنگام سقوط بغداد در آوريل 2003 در عراق انجام مي گرفت.



22 تا 23 نوامبر: كنفرانس بين المللي شرم الشيخ در مصر با هدف حمايت از عمليات سياسي و برگزاري انتخابات در عراق برگزار شد.



26 نوامبر : 17 حزب و گروه كه اكثر آنها از طائفه اهل تسنن بودند درخواست كردند انتخابات به علت آنچه اوضاع امنيتي نابسامان ناميدند به مدت شش ماه به تعويق افتد اما مراجع شيعه و اكثريت ملت عراق آن را رد كردند، در 27 دسامبر حزب اسلامي به رهبري محسن عبدالحميد بزرگترين حزب سني عراق از شركت در انتخابات انصراف داد.



10 دسامبر: آمار نهائي تلفات نظاميان آمريكايي در عراق از مرز هزار تن گذشت، شش ماه پاياني سال 2004 خونين ترين ماه هاي ارتش عراق هم بود كه در آن 503 تن كشته شدند.



16 دسامبر: آغاز مبارزات انتخاباتي در فضاهايي همراه با ترس از حملات شورشيان و مخالفان برگزاري آن



18 دسامبر: تاسيسات نفتي عراق طي 24 ساعت بنا به درخواست بن لادن از سوي طرفدارانش هدف 5 حمله مسلحانه قرار گرفت و اين حملات تا دو روز ادامه يافت.



19 دسامبر: در دو تجاوز وحشيانه تروريست ها درشهرهاي نجف و كربلا 66 تن كشته و 200 تن زخمي شدند.



21 دسامبر: در حمله انتحاري گروه انصار السنه مرتبط با شبكه القاعده 22 تن از جمله 18 نظامي آمريكايي در موصل كشته شدند كه خشونت بار ترين حمله عليه آمريكايي از مارس 2003 تاكنون بود.



21 دسامبر: توني بلر نخست وزير انگليس به طور غير منتظره به بغداد سفر كرد .

