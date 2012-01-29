تولیدات کشاورزی استان کرمانشاه بعد از انقلاب رشد چشمگیری داشته است

علی اشرف منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 423 هزار تن چغندر قند در اراضی کرمانشاه تولید می شود که این رقم نسبت به سالهای قبل از انقلاب که تولید این محصول 129 هزار تن بیشتر نبود نشان دهنده 227 درصدی چغندر قند در این استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تاکید کرد: قبل از انقلاب در حدود 8 هزار هکتار از اراضی استان زیر پوشش باغات است.

وی افزود: این رقم در حال حاضر به 40 هزار هکتار رسیده است که رشدی 407 درصدی را نشان می دهد.

منصوری گفت: قبل از انقلاب سالانه 28 هزار تن انواع تولید باغی در استان کرمانشاه داشتیم که با برنامه های انجام شده این رقم به بیش از 368 هزار تن رسیده است که رشدی معادل 1214 درصد را نشان می دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: تولید گوشت قرمز در استان کرمانشاه در قبل از انقلاب اسلامی در 10 هزار و 63 تن بوده است ولی در حال حاضر این رقم به بیش از 28 هزار و 226 تن رسیده است.

منصوری گفت: قبل از انقلاب اسلامی تولید ماهی به صورت امروزی وجود نداشت ولی در حال حاضر تولید ماهی در قالب مزارع مکانیزه شده سالانه 7400 تن است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان گفت: کرمانشاه سالانه در حدود 1463 تن عسل طبیعی تولید می کند که این رقم با میزان آن در قبل از انقلاب مقایسه نیست.