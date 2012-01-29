جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی نوسانات قیمت سکه و ارز آغاز شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی در جلسه غیر علنی غیر رسمی امروز یکشنبه با دعوت از سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی قرار است موضوع نوسانات شدید قیمت ارز و سکه در هفته‌های گذشته را مورد بررسی قرار دهد.

بنا بر این گزارش، پیش از این نیز از مسئولان مربوطه دعوت شده بود تا در جلسه غیرعلنی پاسخگوی ابهامات و سئوالات نمایندگان باشند اما به دلیل عدم حضور آنان این جلسه لغو شد و پس از آن در کمیسیون‌های مجلس موضوع مورد بررسی قرار گرفت. دیروز نیز مجلس از بهمنی و وزیر اقتصاد دعوت کرده بود تا با حضور در مجلس در جلسه‌ای با حضور روسای کمیسیون تخصصی و رئیس مجلس موضوع مورد بررسی قرار گیرد که مجدداً به دلیل عدم حضور مسئولان دولتی این جلسه لغو شد و نهایتاً تصمیم گرفته شد این جلسه روز یکشنبه به صورت غیرعلنی در محل پارلمان برگزار شود.

به گزارش مهر ، پیش از این نمایندگان اقتصادی مجلس از جمله رئیس مرکز پژوهش ها خواستار برگزاری این جلسه به صورت غیر علنی "رسمی " و ثبت مذاکرات شده بودند ، اما هیئت رئیسه مجلس با رسمی شدن این جلسه غیر رسمی مخالفت کرد.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه روز یکشنبه مجلس را عهده دار بود جلسه را برای تنفس تعطیل اعلام کرد و مقرر شد در این فاصله جلسه غیرعلنی با حضور مسئولان مربوطه برگزار شود.

وی اعلام کرد: مطابق روال گذشته مجلس امروز نیز ساعت 14 تا 16 جلسه علنی خواهد داشت.

طبق گفته باهنر نمایندگانی از کمیسیون‌های اقتصاد، صنایع و معادن، برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس هر کدام 10 دقیقه فرصت دارند تا به بیان نقطه نظرات خود پیرامون مسئله نوسانات قیمت سکه و راز بپردازند.

همچنین وزرای حاضر در مجلس و رئیس کل بانک مرکزی نیز هر کدام 15 دقیقه فرصت دهند که به سئوالات نمایندگان مهر پاسخ دهند.

به گزارش مهر، این جلسه غیرعلنی با قرار گرفتن حسینی وزیر اقتصاد پشت تریبون و بیان گزارش از وضعیت موجود بازار سکه و راز آغاز شد.