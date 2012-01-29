مصرف روزانه 12لیوان آب از ابتلای فرد به سنگ کلیه جلوگیری می ‌کند

دکتر صدرالله محرابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مصرف کم مایعات به خصوص آب از دلایل اصلی ابتلا به سنگ کلیه در انسان است.

وی آب و هوای گرم و خشک و معتدل کوهستانی، جنس مذکر، کم تحرکی، زمینه فامیلی، ناهنجاریهای مادرزادی و عفونتهای دستگاه ادراری از دیگر دلایل ابتلا به سنگ کلیه و مجاری ادراری عنوان کرد.

این متخصص کلیه و مجاری اداری بیان داشت: بیماری سنگ کلیه یکی از عارضه‌ های رایج در جامعه است که می ‌توان با رعایت برخی اقدامات پیشگیرانه ساده تا حد زیادی از آن جلوگیری کرد.

وی یادآورشد: با افزایش تحرک، مصرف زیاد مایعات و کاهش مصرف گوشت قرمز و نمک می توان از ابتلا به سنگ کلیه پیشگیری کرد.

محرابی اظهار داشت: در حال حاضر اغلب سنگهای دستگاه ادراری با درمان دارویی و انواع مختلف سنگشکن قابل درمان هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیان کرد: در تعداد محدودی از بیماران نیز برای درمان سنگ کلیه آنان به عمل جراحی نیاز است که با توجه به عدد بالای سنگ‌ سازی انجام می شود.

محرابی عنوان کرد: لازم است در اغلب موارد افراد با مراجعه مکرر به پزشک و ارزیابی عملکرد وضعیت کلیه‌ها با اقدامات پیشگیرانه از ابتلا به این بیماری جلوگیری کنند.

وی افزود: در صورت دفع سنگ در مبتلایان به این بیماری نیز می توان بسته به جنس سنگ از داروهای مختلف برای جلوگیری از سنگ ‌سازی استفاده کرد تا از عود مجدد و ایجاد عوارض جلوگیری شود.