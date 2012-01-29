هیئت های مذهبی ریشه در تاریخ ایران دارند

به گزارش خبرنگار مهر، این نقش چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن، همواره وجود داشته است و تاثیرات فرهنگی آن در تمام ادوار به استناد تاریخ قابل بررسی است.

این ویژگی ها که نشانگر میزان بالای اهمیت هیئت های مذهبی است دلیل موجهی برای وجود حمایت از سوی حاکمیت بر آنها است، چرا که این تشکل ها اغلب به صورت خودجوش و مردمی هستند و اگر حمایت نشوند به دلیل نداشتن منابع مالی کافی نمی توانند انتظارات را برآورده کنند.

در استان سمنان هم برای اولین بار یک هیئت مذهبی به نام رهروان بقیه الله شهر سمنان از ابتدای امسال با تلاش و پیگیری های مکرر توانسته است برای اولین بار روزهای یکشنبه هر هفته جلسه اخلاق را با حضور امام جمعه شهرستان مهدیشهر حجت الاسلام محمد بارانی برگزار کند.



هدف از مبعوث شدن پیامبر اکرم (ص) بحث اخلاق است



حجت الاسلام محمد بارانی در گفتگو با خبرنگار مهر، داشتن اخلاق نیکو را یکی از مهمترین دستورات دین مبین اسلام دانست و گفت: هدف از مبعوث شدن پیامبر اکرم (ص) بحث اخلاق است.

بارانی با بیان اینکه خودسازی کار ساده ای نیست، افزود: خودسازی مانند جهاد اکبر است و انسان ها با خودسازی پی به عیب های درون خود خواهند برد.

استاد اخلاق حوزه و دانشگاه اظهار داشت: بیماریهای جسم را می توان تشخیص داد و آن را درمان کرد اما تشخیص بیماریهای روحی مشکل است.

بارانی با یاد آوری اینکه درس اخلاق مهم است افزود: حتی در حوزه های علمیه هفته ای یکبار برای طلاب کلاس اخلاق برگزار می شود.



رفع مشکلات جامعه با رعایت اخلاق میسر است



رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان مهدیشهر با اشاره به این مطلب که با رعایت کردن موارد اخلاقی خیلی از مشکلات جامعه رفع خواهد شد، افزود: شخصیت های بزرگ در مباحث اخلاقی جایگاه ویژه ای داشته اند.

بارانی با بیان اینکه، نیاز به مسائل اخلاقی در جامعه احساس می شود اظهار داشت: خوشبختانه جوانان اسقبال خوبی از طر مباحث اخلاقی دارند.

به گفته وی: باید در همه هیئت های مذهبی کلاس های اخلاق برگزار شود تا جوانان هیئتی به معرفت الهی و اهل بیت(ع) برسند.

مسئول هیئت مذهبی رهروان بقیه الله سمنان نیز در این گفتگو گفت: جامعه نیازمند تحول اخلاقی است.

اسماعیل طحان با بیان اینکه در هیئت رهروان بقیه الله در شهرستان سمنان هفته ای یکبار جلسه اخلاق با حضور حجت الاسلام بارانی بر گزار می شود، افزود: حداقل100 نفر در این کلاس حضور دارند.

وی دعوت از اساتید برجسته اخلاق وعرفان کشور را در مرحله بعدی فعالیت هیئت قرار داد و گفت: انشاءالله از سال آینده با پیگیری های مستمری که انجام داده ایم این امر نیز محقق خواهد شد.



استقبال خوب جوانان سمنانی از کلاسهای اخلاق



مسئول هیئت مذهبی رهروان بقیه الله سمنان با اشاره به این مطلب که جوانان استقبال خوبی از بحث اخلاق داشته اند گفت: متاسفانه نهادهای فرهنگی از این هیئت در برگزاری جلسه اخلاق حمایت خوبی نکردند.

طحان با اشاره به اینکه تعدادی از دانشجویان از پردیس های دانشجویی به صورت خود جوش در درس اخلاق شرکت می کنند وجهت رفت وآمد دچار مشکل هستند از مسئولان به ویژه مسئولان دانشگاه های سمنان خواستار رفع مشکلات ایاب وذهاب دانشجویان شد.

به گفته وی، جامعه جهت مبارزه با فساد و مشکلاتی که الان دچار آن شده است به برگزاری چنین مباحث اخلاقی نیاز دارد.

مسئول هیئت مذهبی رهروان بقیه الله سمنان همچنین اظهار داشت: در جریان برگزاری درس اخلاق هفتگی در ابتدای جلسه پس از قرائت قران به بیان احکام شرعی مبتلابه توسط یکی از طلاب حوزه علمیه سمنان پرداخته خواهد شد و پس از آن حجت الاسلام بارانی درس اخلاق را شروع نموده و در پایان ذکر مصیبت کوتاهی توسط مداح هیئت قرائت می شود تا شوروشعور با هم آمیخته گردد.

طحان از برگزاری اولین مراسم ایام محسنیه در استان سمنان به مناسبت شهادت حضرت محسن(ع) در پنجم ربیع اول، همزمان با نهم بهمن در این هیئت خبر داد و گفت: انشاءالله از سخنرانی ازخطیب برجسته کشور حجت الاسلام موذن و همچنین نفس گرم پیرغلام امام حسین(ع) حاج محسن عسگری که سالهای زیادی در محضر علامه امینی (ره) وآیت الله بهجت(ره) به ذکر مصائب اهل بیت(ع) پرداخته اند کسب فیض خواهیم نمود.

وی از برپایی محفل اشک در شهر سمنان در آینده ای نچندان دور توسط این هیئت نیز خبر داد و افزود: در این محفل، سخنرانی و روضه دو رکن اصلی است و اصلا قرار نیست سینه زنی در آن لحاظ گردد.

مهدی طاهریان ذاکر و غلام اهل بیت(ع) نیز در این گفتگو، افزود: پیامبر اعظم(ص) و دیگر ائمه(ع) در تمام گرفتاریهای خود از مباحث اخلاقی دست بر نداشتند.

طاهریان با بیان اینکه در همه جا حرف اول و آخر را اخلاق می زند افزود: خوشبختانه با تلاش و پی گیری توانستیم بحث اخلاق را در این هیئت آغاز کنیم و انشاءالله آینده روشنی را برای هیئت می بینیم.

وی با بیان اینکه ما با کمیت کاری نداریم و در بحث اخلاق کیفیت مهم است اظهار داشت: خوشبختانه جوانان استقبال خوبی از مباحث اخلاقی داشته اند.

طاهریان در ادامه افزود: اگر یک نفر در جلسه اخلاق راه رشد و کمال را طی کند برای تمام دست اندرکاران این هیئت کافی است.

ذاکر آل الله با بیان اینکه این رسالت بر دوش مسئولان است اظهار داشت: اگر در مباحث اخلاقی در جامعه سرمایه گذاری شود خود مسئولان بهتر می توانند کار ها را انجام دهند.

طاهریان از هیئت های مذهبی خواست تا قبل از برگزاری مراسم روضه و سینه زنی از یک عالم برای مباحث درس اخلاق استفاده کنند.

وی با اشاره به این مطلب که امیدوار هستیم در آینده نزدیک این فرهنگ توسعه یابد و جلسه های اخلاق در تمام هیئات برگزار شود افزود: ریشه اخلاقیات به دین، نزدیک شدن به ولایت و اهل بیت(ع) بر می گردد.

طاهریان تاکید کرد: باید برای برگزاری امنیت در جامعه، مسئولان و مردم به دنبال مسائل نیک اخلاقی باشند و برای برگزاری چنین جلساتی پیش قدم شوند.

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گزارشگر: اعظم سالار