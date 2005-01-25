حادثه سفيلان بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر جمال كريمي راد در نشست خبري در جمع خبرنگاران در خصوص بررسي اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي گفت : بررسي اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در جلسه روز گذشته مسئولان عالي قضايي به پايان رسيد و در اين قانون پيش بيني شد كه احكام دادگاهها با تمهيد خاصي اجرا شود و از طرف ديگر از بازداشت محكومان مالي جلوگيري شود .

كريمي راد افزود : مقرر شده پرونده هاي امنيتي كه نياز به نظر كارشناس دارد قاضي از وزارت اطلاعات به عنوان كارشناس رسمي استفاده كند و وزير اطلاعات نيز در پرونده هاي امنيتي پيشنهاد خود را درباره تعويق تعقيب و توقف اجراي حكم براي بررسي هاي بعدي به رييس قوه قضاييه ارائه دهد و در صورت پذيريفتن قاضي درباره تعويق يا توقف اجراي حكم تصميم بگيرد .

وي از بررسي پرونده قاچاق 100 ميليون ليتر سوخت در مجتمع اقتصادي خبرداد اما از جزئيات بيشتر اين پرونده اظهار بي اطلاعي كرد .

سخنگوي قوه قضاييه در خصوص پرونده سعيد عسگر گفت : 6 نفر از متهمان اين پرونده از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب به حبس و شلاق محكوم شدند 4 نفر از اين افراد به يكسال حبس و 74 ضربه شلاق و دو نفر نيز به يكسال و نيم حبس و 74 ضربه شلاق محكوم شدند و جلسه دادگاه سه نفر ديگر نيز 24 بهمن ماه برگزار مي شود.

كريمي راد در خصوص برنامه هاي قوه قضاييه درباره انتخابات رياست جمهوري گفت : طبق قانون دادستاني كل كشور يكي از مراجع صالح براي بررسي صلاحيت ها است كه بر اين اساس قوه قضاييه آمادگي براي ارائه پاسخ هاي لازم را دارد و براي رسيدگي به جرايم احتمالي انتخابات قوه قضاييه طبق روال قبلي در تمامي استانها شعبه اي به اين امر اختصاص خواهد داد.

وي در باره نحوه اجراي حكم بيجه با توجه به درخواست ديه از سوي 4 نفر از اولياي دم و عدم توانايي مالي بيجه گفت : مسئولان قضايي در اجراي احكام دادسراي جنايي به دنبال تمهيداتي براي رفع اين موانع بر سر راه اجراي حكم هستند و طبيعي است در صورت رفع اين موانع حكم اجرا خواهد شد .

سخنگوي قوه قضاييه گفت : دادگستري استان تهران براي پرداخت ديه نامه اي به رياست جمهوري نوشته تا براي التيام درد اين افراد از ناحيه دولت ديه آنها پرداخت شود .

وي همچنين از صدور قرار منع پيگرد براي مدير مسئول روزنامه هاي آفتاب يزد ، همبستگي و مردم سالاري پس از بررسي بازپرسي دادسراي كاركنان دولت و رسانه ها خبر داد .

وي درباره پرونده دندانپزشكي و تجاوز به 79 زن گفت : اين آمار به حدي كه عنوان شده نيست اما اين فرد به اتهام ترويج فساد تهديد و رابطه نامشروع به 23 سال حبس و 199 ضربه شلاق و محروميت از داشتن مطب فردي محكوم شده است .

سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد : پرونده اين فرد در دادگاه كيفري استان مطرح و در حال رسيدگي است .

سخنگوي قوه قضاييه همچنين در خصوص پرونده زني كه كه به اتهام داير كردن خانه فساد به زندان محكوم شده بود و پس از گرفتن مرخصي به زندان بازنگشته بود گفت : اين فرد براي پيگيري پزشكي و درمان بيماري خود به مرخصي رفته بود كه در مدت مرخصي درماني خود به اقدامات قبلي خود ادامه داده است.