روشنگری در انتخابات ضروری است/ وحدت رویه ضرورت گفتمان اصولگرایی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شنبه در همایش جبهه متحد اصولگرایی استان البرز در مسجد امام سجاد(ع) در جمع کاندیداها و فعالان اصولگرای انتخابات مجلس نهم اظهار داشت: وحدت و رعایت اخلاق انتخاباتی باید سرلوحه کار فعالان این عرصه ، به ویژه کاندیداها قرار بگیرد.

دبیر ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایی افزود: بر مبنای شعار جبهه متحد اصولگرایان وحدت، بصریت در سایه ولایت محور و چراغ راه حرکت انتخابات مجلس نهم است.

وی با اشاره به اینکه روشنگری در انتخابات ضروری است، بر لزوم شناخت گروه فتنه و جریان انحرافی در این انتخابات تاکید کرد و گفت: این عده به صورت چراغ خاموش به میدان می آیند و باید همگان هوشیار باشند.

بهره مندی از بینش صحیح و آگاهی بخشی راه صحیح حرکت در انتخابات

زاکانی با تاکید بر لزوم معرفی وابستگان این گروهها به مردم، بهره مندی از بینش صحیح و آگاهی بخشی را راه صحیح حرکت در مسیر انتخابات پیش رو برشمرد.

عضو جبهه متحد اصولگرایی گفت: ایجاد وحدت میان نیروهای اصولگرا ضروری است و باید تلاش کرد از این طیف نیز افرادی اصلح انتخاب شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در برخی مناطق که تعدد کاندیداهای اصولگرا وجود دارد باید بر مبنای جریان اصولگرایی حرکت کرده و از فردیت پرهیز کرد.

روی کار آمدن جریان اصولگرایی زمینه ساز ایجاد مجلسی کارآمد

وی روی کار آمدن جریان اصولگرایی را زمینه ساز ایجاد مجلسی کارآمد خواند و گفت: اگر جریان اصولگرایی در مجلس نهم حاکم شود به سمت کارآمدی قوه مقننه خواهیم رفت.

زاکانی گفت: کسانی که از اقبال مردمی بیشتری در انتخابات برخوردارند باید به عنوان کاندیدای جبهه معرفی شوند .

وی بر لزوم ترغیب مردم به مشارکت حداکثری با معرفی کاندیداهایی مردمی و ولایی تاکید کرد و گفت: در جبهه متحد اصولگرایی نیز تلاش می شود این قیبل کاندیداها معرفی شوند.

در این همایش محمد جواد کولیوند، فاطمه آجرلو، عزیز اکبریان، کیانی، شیرین زاد، رضاپور، کیانی نژاد، خانم فرخی، میربزرگی، پوررضا و بیژن عبداللهی از کاندیداهای شاخص استان حضور داشتند.