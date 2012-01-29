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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۱۲

عسکری خبر داد:

کاهش 30 درصدی کارکنان ثبت احوال قم و افزایش 40 درصدی وظایف

کاهش 30 درصدی کارکنان ثبت احوال قم و افزایش 40 درصدی وظایف

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال استان قم از کاهش 30 درصدی پرسنل و افزایش 40 درصدی وظایف این اداره کل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله عسکری شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم اظهار داشت: 40 درصد به وظایف اداره کل ثبت احوال استان اضافه شده و 30 درصد از کارکنان این اداره کل کاهش یافته و امسال نیز 5 نفر از پرسنل ثبت احوال بازنشسته می‌شوند.

وی اضافه کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، به صورت لحظه‌ای اطلاعات چهار واقعه حیاتی ازدواج، تولد، مرگ و طلاق را ثبت می‌کنیم.

مدیرکل ثبت احوال قم به برخی پروژه‌های این اداره کل از جمله آرشیو الکترونیکی اسناد اشاره کرد و یادآور شد: بنا بود امسال 700 هزار الکترونیکی شود که تاکنون 678 هزار مورد اسکن و آرشیو شده است.

وی تصریح کرد: امسال 21 هزار و 996 شناسنامه بالای 15 سال و 17 هزار و 533 شناسنامه نوزاد صادر شده است.

عسکری گفت: 26 نوع خدمت اصلی برای اداره کل ثبت احوال استان قم تعریف شده که از این تعداد 12 خدمت قابل ارائه به دفاتر پیشخوان است و مابقی آنها جنبه حاکمیتی دارد.

وی در مورد طرح صدور کارت ملی هوشمند اظهار داشت: در مرحله اول 53 هزار کارت ملی هوشمند در استان صادر شده و این کارت در مراحل بعدی برای 750 هزار واجد شرایط صادر خواهد شد.
 

کد مطلب 1519622

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