کاهش 30 درصدی کارکنان ثبت احوال قم و افزایش 40 درصدی وظایف

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله عسکری شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم اظهار داشت: 40 درصد به وظایف اداره کل ثبت احوال استان اضافه شده و 30 درصد از کارکنان این اداره کل کاهش یافته و امسال نیز 5 نفر از پرسنل ثبت احوال بازنشسته میشوند.
وی اضافه کرد: با برنامهریزیهای انجام شده، به صورت لحظهای اطلاعات چهار واقعه حیاتی ازدواج، تولد، مرگ و طلاق را ثبت میکنیم.
مدیرکل ثبت احوال قم به برخی پروژههای این اداره کل از جمله آرشیو الکترونیکی اسناد اشاره کرد و یادآور شد: بنا بود امسال 700 هزار الکترونیکی شود که تاکنون 678 هزار مورد اسکن و آرشیو شده است.
وی تصریح کرد: امسال 21 هزار و 996 شناسنامه بالای 15 سال و 17 هزار و 533 شناسنامه نوزاد صادر شده است.
عسکری گفت: 26 نوع خدمت اصلی برای اداره کل ثبت احوال استان قم تعریف شده که از این تعداد 12 خدمت قابل ارائه به دفاتر پیشخوان است و مابقی آنها جنبه حاکمیتی دارد.
وی در مورد طرح صدور کارت ملی هوشمند اظهار داشت: در مرحله اول 53 هزار کارت ملی هوشمند در استان صادر شده و این کارت در مراحل بعدی برای 750 هزار واجد شرایط صادر خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال استان قم از کاهش 30 درصدی پرسنل و افزایش 40 درصدی وظایف این اداره کل خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله عسکری شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم اظهار داشت: 40 درصد به وظایف اداره کل ثبت احوال استان اضافه شده و 30 درصد از کارکنان این اداره کل کاهش یافته و امسال نیز 5 نفر از پرسنل ثبت احوال بازنشسته میشوند.
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