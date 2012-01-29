مصرف انرژی در 20 درصد ساختمان های همدان بهینه است

بهزاد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بحث عایق حرارتی ساختمانها از سال 83 مطرح شده است، گفت: از آنجایی که زیرساختهای استان همدان در سال 83 برای اجرای این امر آماده نبود اجرای این قانون محقق نشد اما از سال 85 عایقبندی ساختمانها در دستور کار قرار گرفت.
بهزاد محمدی در خصوص میزان هدررفت انرژی و تخمین عمر مفید ساختمانها در همدان اظهار داشت: با توجه به اینکه مابقی ساختمان ها عملا عایق ندارند، به نوعی پرت حرارتی بالایی وجود دارد.
وی علت این پرت حرارتی بالا را استفاده از سیستمهای گرمایشی نامناسب از جمله شومینه و بخاری دانست و گفت: امروزه هر واحد ساختمانی به راهاندازی سیستم پکیج اقدام میکند که هم از نظر هزینه کرد و هم مدیریت تک واحدی این مسئله اشتباه است، چرا که با فراهم آوردن موتورخانه مرکزی میتوان بسیاری از هزینهها را کاهش داد.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان همدان همچنین به برآورد عمر مفید ساختمانها اشاره کرد و افزود: در گذشته به طور معمول 30 سال برای عمر یک ساختمان تعیین شده است ولی در حال حاضر با تغییر تجهیزات و مصالح ساختمانی در ساخت و ساز ساختمانها عمر مفید به 100 سال رسیده است.
محمدی با بیان اینکه این عمر نیز مطلوب نیست، گفت: در حال حاضر برخی از ساختمانهای قدیمی که زیر نظر میراث فرهنگی مدیریت میشوند به طور متوسط 200 سال عمر دارند و عواملی چون کیفیت، آمایش محیطی و زیبایی محیطی روی ساختمانها تأثیر میگذارد.
وی مناسب ترین راهکار برای افزایش عمر مفید و کاهش هدررفت ساختمانها را صنعتی سازی ساخت و سازها دانست.
محمدی با بیان اینکه در صنعتی سازی در ابتدای راه هستیم و باید به سمتی برویم که همانند دیگر کشورها تمام قطعات ساختمانی را کنار هم مونتاژ کنیم، گفت:این امر هزینه ساخت و سازها را کاهش می دهد.
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