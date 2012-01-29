جاذبه های تهران عامل اصلی ترافیک پایتخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی رضا اسماعیلی با بیان این که امروزه از یک پروفسور تحصیل کرده گرفته تا یک فرد عادی بی سواد ترجیح می دهند در تهران زندگی کنند، چرا که به دلیل تمرکز امکانات رفاهی، تفریحی، آموزشی و درمانی در پایتخت، «تهرونی بودن» یک امتیاز محسوب می شود گفت: تا زمانی که وضعیت به همین صورت باشد، هر تلاشی در راستای توسعه حمل و نقل عمومی و کنترل ترافیک تحت تاثیر این مهاجرت ها نتیجه نخواهد داشت.

وی انتقال جذابیت ها به شهرهای دیگر را مهم ترین راهکار کنترل ترافیک در پایتخت دانست و اظهار کرد: اگر در تهران

شهر بازی ها و فروشگاه های مدرن ایجاد می شود، مسئولان باید امکانات مشابهی را نیز در دیگر شهرها فراهم آورند تا مردم شهرهای دیگر برای استفاده از این امکانات به تهران نیایند و در واقع کاری کنند که شیرازی بودن، اهوازی بودن و مشهدی بودن فرقی با «تهرونی بودن» نداشته باشد و شهروندی سایر شهرها هم مانند شهروندی تهران امتیاز محسوب شود.

دکتر اسماعیلی در این خصوص تجربه کشور ترکیه را به عنوان نمونه مثال زد و تصریح کرد: کار جالب توجهی که در سطح کلان در این کشور انجام شده این است که جذابیت ها شهری را بین شهرهای مختلف توزیع کرده اند و نه تنها استانبول به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین شهر و آنکارا به عنوان پایتخت و مرکز سیاسی کشور ترکیه مورد توجه قرار گرفته بلکه سایر شهرهای این کشور مانند ازمیر، آنتالیا و قونیه را نیز با توجه به جاذبه های خاص طبیعی، تفریحی و تاریخی مورد توجه قرار داده اند.

وی که پیش از این مسئولیت فرماندهی پلیس راه کشور را بر عهده داشته، گفت: برای کاهش ترافیک تهران باید با استفاده از تجربه کشور ترکیه، در سطح کلان جذابیت های شهری پایتخت را به دیگر شهرها برده و در سطح شهرهای کشور توزیع کنیم.

دکتر اسماعیلی با تاکید بر این که ضرورتی ندارد برخی سازمان های غیر ضروری و صنایعی مانند خودروسازی که به نیروی انسانی بالایی نیاز دارند در تهران و اطراف آن مستقر باشند، گفت: اگر این گونه صنایع و سازمان ها غیر ضرور از تهران به شهرهای دیگر منتقل شوند، تهران می تواند به راحتی نفس بکشد و در غیر این صورت هر چقدر هم حمل و نقل عمومی توسعه پیدا کند باز هم ترافیک روانی را در تهران شاهد نخواهیم بود.