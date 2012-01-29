اعطای 270 میلیارد ریال تسهیلات راه اندازی مرغداری در چالدران

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر حسینی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از راه اندازی 9 واحد مرغداری صنعتی طی آینده نزدیک در چالدران خبر داد و افزود: عمده مشکل کشاورزی چالدران نبود واحدهای صنعتی مرتبط بوده که با احداث واحدهای مرغداری صنعتی گامی بلند در جهت توسعه کشاورزی منطقه برداشته می شود.

وی با اشاره به عدم محدودیت تخصیص تسهیلات صنعتی به دلیل محرومیت منطقه، بیان داشت: سه میلیارد ریال تسهیلات برای احداث هر واحد مرغداری صنعتی دارای پروانه بهره‌ برداری تسهیلات بانکی تخصیص می یابد.

رئیس جهاد کشاورزی چالدران دیمی و عدم یکپارچه بودن اراضی کشاورزی را از دیگر مشکلات صنعت کشاورزی منطقه دانست و گفت: سنتی بودن کشاورزی از مرحله تولید تا برداشت از علل اصلی بروز ضایعات محصولات کشاورزی در این منطقه محسوب می شود.

حسینی از موفقیت آمیز بودن طرح مکانیزه تولید محصول کشاورزی سیب زمینی خبر داد و با بیان اینکه سال آینده صنعت کشاورزی چالدران به سمت کشاورزی مکانیزه هدایت می شود، اظهار داشت: در این راستا 75 هکتار از اراضی کشاورزی با اجرای طرح انتقال آب با لوله به مسافت 70 کیلومتر به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز می شوند.

وی در پایان ادامه داد: هم اکنون عملیات اجرایی طرح آبیاری تحت فشار در 250 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان چالدران طراحی و نقشه برداری و در دست اجرا است.