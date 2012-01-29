کامران پورمقدم در گفتگو با مهر با بیان اینکه میزان وسعت جنگلهای دست کاشت از طریق نقشه های تهیه شده اعلام می شود، گفت: البته هر 3 ماه، ادارت گزارش عملکرد خود را در این زمینه ارسال می کنند که در نهایت پس از بررسی این گزارشها، وسعت جنگلهای دست کاشت نیز مشخص می شود.

وی وسعت جنگلهای دست کاشت را در حدود 920 هزار هکتار اعلام کرد و افزود: از ابتدای طرح جنگل کاری تا کنون 920 هزار هکتار جنگل کاری صورت گرفته است، به عبارت دیگر در طول 20 تا 25 سال 920 هزار هکتار از اراضی جنگل کاری شده است.

معاون فنی دفتر امور منابع جنگلی با تأکید بر اینکه گونه مورد استفاده شده در جنگلکاری حائز اهمیت است، تصریح کرد: در مناطقی که افزایش فضای سبز مورد تأکید است، تلفیقی از درختهای سوزنی برگ و پهن برگ می تواند در منطقه کاشته شود.

وی با بیان این مطلب که انتخاب گونه های مورد نظر برای کاشت باید با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی باشد، گفت: از آنجایی که درختان پهن برگ در فصل پاییز برگهای خود را از دست می دهند و خزان ندارند، سعی می شود این گونه را با سوزنی برگها تلفیق دهند.

پورمقدم درباره گونه های وارداتی نیز گفت: درختانی مثل سرو یا کاج تهران نیز 50 سال قبل از روسیه وارد شدند اما به دلیل اینکه مدت زمان زیادی کاشت می شوند توانسته خود را با شرایط وفق دهد.

بررسی سازگاری درختان وارداتی 5 تا 10 سال طول می‌کشد

وی درباره کاشت درختان وارداتی گفت: موسسه تحقیقات جنگلکاری باید گونه مورد نظر را بررسی و پس از تأیید اجازه کاشت آن را بدهد.

پورمقدم با اعلام این خبر که در حال حاضر موسسه تحقیقات بر روی گونه جدیدی به نام جاتروفا بررسی هایی را آغاز کرده است، اظهار داشت: در این تحقیقات مشخص می شود که گونه مهاجم نباشد و آفات و امراضی را با همراه خود نداشته باشد، ضمن اینکه گونه وارداتی مورد نظر بذری دارد که حاوی مواد روغنی است و از آن سوخت طبیعی تهیه می شود.

معاون فنی دفتر امور منابع جنگلی در سازمان جنگلها با بیان این که هنوز نتیجه تحقیقات مشخص نشده است، گفت: تحقیقات در این زمینه 2 سال است که آغاز شده است و تا 5 سال زمان می برد؛ در مجموع تحقیقات بر روی گونه های جدید و درختان وارداتی 5 تا 10 سال زمان می برد.