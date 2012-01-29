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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

بهزادی در گردهمایی فوتبال:

فدراسیون فوتبال به پیشکسوتان بیشتر بها بدهد/ اختلاف فوتبال را متلاشی می‌کند

فدراسیون فوتبال به پیشکسوتان بیشتر بها بدهد/ اختلاف فوتبال را متلاشی می‌کند

مهاجم پیشین پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران از مسئولان فدراسیون خواست بیشتر از گذشته به پیشکسوتان این رشته اهمیت بدهند و شرایط حضور آنها در ورزشگاه‌ها را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، همایون بهزادی که در گردهمایی صبح امروز یکشنبه خانواده فوتبال در محل هتل المپیک سخن می‌گفت ضمن بیان این مطلب افزود: ما به عنوان خادم پیشکسوتان در کمیته پیشکسوتان فدراسیون فوتبال حضور داریم و تلاش می‌کنیم شرایط را برای رفاه حال این قشر گرانقدر فراهم کنیم.

وی در ادامه افزود: در عین حال از فدراسیون فوتبال می‌خواهیم که بیشتر از گذشته به پیشکسوتان اهمیت بدهد و شرایط حضور آنها در ورزشگاه‌ها را فراهم کند. این قشر به احترام نیاز دارد و امیدوارم شرایط به گونه‌ای پیش برود که شاهد ارج نهادن به مقام پیشکسوتان باشیم.

بهزادی با بیان اینکه اختلاف هر باشگاه و فوتبال را متلاشی می‌کند، گفت: اگر می‌خواهیم فوتبال خوب و سالمی داشته باشیم همه باید دست در دست هم بدهیم تا فوتبال ایران به جایگاه اصلی خود برسد.

این پیشکسوت فوتبال ایران در پایان تصریح کرد: همه ما باید به فکر سربلندی نام و اعتبار ایران باشیم و به فکر جاه و مقام خود نباشیم. امیدوارم همه اهالی فوتبال دست در دست هم دهند تا فوتبال ایران در عرصه‌های بین‌المللی به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کند.

کد مطلب 1519630

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