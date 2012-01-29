به گزارش خبرنگار مهر، همایون بهزادی که در گردهمایی صبح امروز یکشنبه خانواده فوتبال در محل هتل المپیک سخن می‌گفت ضمن بیان این مطلب افزود: ما به عنوان خادم پیشکسوتان در کمیته پیشکسوتان فدراسیون فوتبال حضور داریم و تلاش می‌کنیم شرایط را برای رفاه حال این قشر گرانقدر فراهم کنیم.

وی در ادامه افزود: در عین حال از فدراسیون فوتبال می‌خواهیم که بیشتر از گذشته به پیشکسوتان اهمیت بدهد و شرایط حضور آنها در ورزشگاه‌ها را فراهم کند. این قشر به احترام نیاز دارد و امیدوارم شرایط به گونه‌ای پیش برود که شاهد ارج نهادن به مقام پیشکسوتان باشیم.

بهزادی با بیان اینکه اختلاف هر باشگاه و فوتبال را متلاشی می‌کند، گفت: اگر می‌خواهیم فوتبال خوب و سالمی داشته باشیم همه باید دست در دست هم بدهیم تا فوتبال ایران به جایگاه اصلی خود برسد.

این پیشکسوت فوتبال ایران در پایان تصریح کرد: همه ما باید به فکر سربلندی نام و اعتبار ایران باشیم و به فکر جاه و مقام خود نباشیم. امیدوارم همه اهالی فوتبال دست در دست هم دهند تا فوتبال ایران در عرصه‌های بین‌المللی به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کند.