به گزارش خبرنگار مهر، همایون بهزادی که در گردهمایی صبح امروز یکشنبه خانواده فوتبال در محل هتل المپیک سخن میگفت ضمن بیان این مطلب افزود: ما به عنوان خادم پیشکسوتان در کمیته پیشکسوتان فدراسیون فوتبال حضور داریم و تلاش میکنیم شرایط را برای رفاه حال این قشر گرانقدر فراهم کنیم.
وی در ادامه افزود: در عین حال از فدراسیون فوتبال میخواهیم که بیشتر از گذشته به پیشکسوتان اهمیت بدهد و شرایط حضور آنها در ورزشگاهها را فراهم کند. این قشر به احترام نیاز دارد و امیدوارم شرایط به گونهای پیش برود که شاهد ارج نهادن به مقام پیشکسوتان باشیم.
بهزادی با بیان اینکه اختلاف هر باشگاه و فوتبال را متلاشی میکند، گفت: اگر میخواهیم فوتبال خوب و سالمی داشته باشیم همه باید دست در دست هم بدهیم تا فوتبال ایران به جایگاه اصلی خود برسد.
این پیشکسوت فوتبال ایران در پایان تصریح کرد: همه ما باید به فکر سربلندی نام و اعتبار ایران باشیم و به فکر جاه و مقام خود نباشیم. امیدوارم همه اهالی فوتبال دست در دست هم دهند تا فوتبال ایران در عرصههای بینالمللی به موفقیتهای بزرگی دست پیدا کند.
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