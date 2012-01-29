نمایش "نویسنده مرده است" در گرگان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش ماجرای یک سوپراستار سینما است که قرار است اولین فیلمش را کارگردانی کند و به سراغ یک نمایشنامه‌ نویس جوان می‌رود تا برایش فیلمنامه بنویسد که این فیلمنامه نخستین فیلمنامه حرفه‌ای آن نویسنده هم هست.

در این نمایش احمد مهرانفر و لادن مستوفی به ایفای نقش ‌پرداختند.

سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در استان گلستان، سه شنبه 11 بهمن ماه به کار خود پایان می دهد.

امشب نیز نمایش عروسکی افسانه‌های نو، کاری از حسن دادشکر در بخش اجراهای استانی به روی صحنه می رود.

21 نمایش در بخش صحنه و عروسکی در بخش استانی تئاتر فجر در گلستان اجرا می شود.