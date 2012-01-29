استفاده از درمان با ایمپلنت در کشور رو به افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امین یمنی افزود: از عمر شیوه درمانی کاشت ایمپلنت برای دندانهای از دست رفته در کشور ما حدود 15 تا 20 سال می گذرد که در ابتدا با توجه به هزینه های نسبتا بالای این روش درمانی و عدم حمایت سازمانهای بیمه گر، صرفا برخی افراد خاص جامعه مبادرت به این نوع درمان می کردند، ولی خوشبختانه با گسترش معرفی مزایای این روش در مقایسه با روشهای قدیمی تر و حمایت بعضی از پوششهای بیمه رفاهی که هزینه های کاشت ایمپلنت را تحت حمایت خود قرار می دهند شاهد مراجعه افراد مختلف جامعه جهت درمان با ایمپلنت هستیم.

این متخصص جراحی فک و صورت گفت: امروزه با توجه به پیشرفتهای حاصل شده در زمینه مواد و تکنیکهای ایمپلنت شاهد موفقیت این شیوه تا 98 درصد نیز هستیم که البته دسترسی به این حد از نتیجه مثبت در گرو دو بخش درمانگر و درمان شونده است. بدین معنی که از مهمترین عوامل در موفقیت و طول عمر یک واحد ایمپلنت می توان به شرایط سنی بیمار، میزان سلامتی وی، کوتاه بودن زمان از دست رفتن دندان و مهارت دندانپزشک متخصص اشاره کرد.

وی افزود: یکی از نکات مهم در ارتباط با این شیوه درمان، مراقبت پس از کاشت ایمپلنت از طریق تمیز کردن آن با استفاده از مسواک و نخ دندان مخصوص است. همچنین با توجه به عدم احساس درد در ایمپلنت و امکان وجود آسیبهای وارده بر لثه ، بافت نرم و استخوانی بیمار که عمدتاً در اثر اعمال فشارهای بیش از حد هنگام خوردن غذا ایجاد می شود، توجه فرد به مراجعات منظم و پیوسته و حداقل هر 6 ماه یکبار به دندانپزشک متخصص ضروری است تا در صورت وجود هر نوع عارضه ای اقدام به درمان آن شود که طبیعتاً این درمان با هزینه و وقت کمتری امکان پذیر است.

یمنی با اشاره به برگزاری دومین کنگره بین المللی ایمپلنت خلیج فارس طی روزهای دهم تا دوازدهم اسفند ماه امسال در هتل المپیک تهران، گفت: این کنگره دارای 12 امتیاز بازآموزی بوده و فرصت مناسبی برای تبادل اطلاعات و دستاوردهای حرفه ای بین دندانپزشکان متخصص داخلی و خارجی است.