به گزارش خبرگزاری مهر، از زمان رونمایی "آی- پد" مفهوم جدیدی از بازار رایانه ها به نام بازار تبلتها شکل گرفت. از آنزمان سایر شرکتها محصولاتی را به ویژه برپایه سکوی "آندروئید" گوگل وارد بازار کردند و امروز رقابت میان "سیب گاز زده" و "روبات کوچک سبز رنگ" بسیار فشرده و نزدیک شده است.

باوجود این رشد سریع آندروئید، تازه ترین بررسیهای شرکت Strategy Analytics نشان می دهد که "آی- پد" همچنان در راس این بازار قرار دارد.

تعداد "آی- پد"های فروخته شده نسبت به سه ماهه چهارم سال 2010 به خاطر توزیع 15 میلیون دستگاه دو برابر شده است، اما علیرغم این رشد در تعداد، سلطه اپل در بازار تبلتها با حدود 10 درصد کاهش به 58 درصد رسیده است.

این ارقام نشان می دهند که اپل به خاطر استقبال از تبلتهای آندروئیدی در بلند مدت با یک تهدید بالقوه در از دست دادن سلطه گری خود در این بازار مواجه است.

درحقیقت، تبلتهای برپایه سیستم عامل گوگل با حدود 10 میلیون دستگاه، 39 درصد از این بازار را در سه ماهه چهارم سال 2011 به خود اختصاص داده اند که با توجه به اینکه در سه ماهه مشابه در سال 2010 تنها 3.1 میلیون دستگاه آندروئیدی در این بازار عرضه شده بود این افزایش، نسبت به دوره مشابه در سال گذشته یک جهش بزرگ به شمار می رود.

تحلیلگران Strategy Analytics معتقدند که به ویژه پس از عرضه "کیندل فایر" محصول آمازون که در قلب خود از سیستم عامل آندروئید بهره می گیرد توانسته است در موفقیت گوگل در بازار تبلتها نقش مهمی ایفا کند.

این دستگاه دارای تمام ویژگیهای لازم برای معرفی مقوله کاملاً مستقلی از تبلتهایی است که تاکنون با سکوی آندروئید عرضه شده اند.

درحقیقت این تبلت نسخه پیشرفته تر پخش کننده کتاب الکترونیک "کیندل" است که به جای "جوهر الکترونیک" از نمایشگر "ال. سی. دی" استفاده می کند و برپایه سیستم عامل آندروئید است.

"کیندل فایر" دارای یک نمایشگر 7 اینچی (در مقابل 9.7 اینچی آی- پد) است و به قیمت تنها 199 دلار (در مقابل 499 دلار ارزانترین نسخه آی- پد) به فروش می رسد.

سهم سیستم عاملهای تبلتها در سه ماهه چهارم سال 2011

با نگاهی وسیعتر به سراسر دنیای تبلتهای دیجیتالی می توان وضعیت خوش بینانه سلامت این بخش جوان را مشاهده کرد. به طوریکه در این بازار یک رشد 150 درصدی نسبت به 12 ماه قبل از آن ثبت شده است. برپایه این اطلاعات، اگر در سه ماهه پایانی سال 2010 در مجموع 10.7 میلیون تبلت وارد این بازار شد در دوره مشابه سال 2011 این رقم به 26.8 میلیون رسید. این بدان معنی است که کاربران تمام دنیا نسبت به این محصول جدید ابراز علاقه مندی کرده اند.

تلفنهای همراه هوشمند و بازار جهانی موبایل

همچنین تحقیقاتی که Strategy Analytics در بازار تلفنهای همراه و تلفنهای همراه هوشمند انجام داده است نشان می دهد که اپل در سه ماهه چهارم سال 2011 با فروش 37 میلیون "آی- فن" و کسب 23.9 درصد از این بازار بزرگترین فروشنده تلفن همراه هوشمند در دنیا است.

سامسونگ با فروش 36.5 میلیون تلفن همراه هوشمند و در اختیار گرفتن 23.5 درصد از این بازار در رتبه دوم این رده بندی قرار گرفت.

نوکیا با فروش 19.6 میلیون تلفن همراه هوشمند و برخورداری از 12.6 درصد از این بازار به سکوی سوم رضایت داد.

جدول سهم فروش تلفن همراه در سطح جهانی



تحقیقات Strategy Analytics با بررسی بازار موبایل ادامه می یابد که نتایج آن نشان می دهد این شرکت فنلاندی با فروش 417.1 میلیون دستگاه تلفن همراه در سال 2011 و در اختیار گرفتن 26.9 درصد از این بازار همچنان بزرگترین تولیدکننده موبایل در دنیا است. نوکیا تنها در سه ماهه پایانی سال گذشته 113.5 میلیون موبایل فروخت.

پس از نوکیا، شرکت کره ای سامسونگ ایستاده است که در طول سال 2011 توانست 327.4 میلیون دستگاه به فروش برساند و 23.1 درصد از این بازار را به دست آورد.

اپل با در اختیار گرفتن 8.3 درصد از بازار جهانی موبایل در سه ماهه چهارم سال جاری در سکوی سوم ایستاد.