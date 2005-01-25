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۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۴:۳۵

كاتوزيان:

سازمان گسترش و نوسازي صنايع درباره قرارداد ال 90 پاسخگو نيست

دكتر حميدرضا كاتوزيان نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس از خودداري ويسه رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در مناظره با وي در يك برنامه تلويزيوني انتقاد كرد و گفت: سازمان گسترش درباره قرارداد ال 90 پاسخگو نيست.

به گزارش خبرنگارپارلماني مهركاتوزيان درجمع خبرنگاران با بيان اين كه قرار بود در برنامه تلويزيوني گفتگوي شبكه دو بين اينجانب و آقاي ويسه مناظره اي در خصوص قرارداد ال 90 صورت گيرد كه متاسفانه فردي ازسوي سازمان گسترش و نوسازي صنايع دراين مناظره شركت كرده بود كه نه مسوول بود ونه قرارداد ال 90 را مي شناخت و من نيز در زمان حضور در برنامه عملا دربرابرعمل انجام شده قرار گرفتم زيرا از عدم حضور ويسه بي اطلاع بودم .

كاتوزيان گفت: اخيرا برنامه پرسمان شبكه يك از بنده دعوت كرد كه مناظره اي با آقاي ويسه در خصوص عملكرد سازمان گسترش و نوسازي  صنايع ايران داشته باشم كه مجددا وي پس از اطلاع از حضور اينجانب در برنامه، اعلام كرد كه در برنامه حضور نخواهد يافت ومن نيز اعلام كردم تا وي حضورپيدا نكند در برنامه حضور نمي يابم .

نايب ريييس كميسيون صنايع و معادن مجلس تاكيد كرد : امروزه وزارت صنايع مرد ميدان هاي بي رقيب است و حاضر نيست دربرابر كارشناسان خبره قرار گيرد و پاسخگوي ملت و نمايندگان وي باشد.

کد مطلب 151964

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