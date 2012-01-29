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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۳۷

علی نژاد خبر داد:

ایجاد هزار و 855 شعبه اخذ رای در آذربایجان غربی

ایجاد هزار و 855 شعبه اخذ رای در آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: جانشین ستاد انتخابات آذربایجان غربی از قطعی شدن ایجاد 1855 شعب ثبت نام و اخذ رای برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم علی نژاد افزود: از این تعداد 805 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق شهری و 1050 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق روستایی استان مستقر خواهند شد.

وی ادامه داد: در مناطق شهری استان 764 شعب ثبت نام و اخذ رای ثابت و 41 شعب ثبت نام و اخذ رای بسیار برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است.

علی نژاد یادآورشد: در مناطق روستایی نیز 285 شعب ثبت نام و اخذ رای ثابت و 765 شعب ثبت نام و اخذ رای سیار برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است .

جانشین ستاد انتخابات آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت فعالیتهای قانونی احزاب و تشکلها در انتخابات گفت: فعالیت قانونی احزاب و تشکلها در انتخابات موجب ایجاد شور و نشاط در انتخابات خواهد شد.

علی نژاد با تاکید بر اجتناب حضور کارکنان استانداری، فرمانداریها و بخشداریها در ستادهای انتخاباتی و فعالیتهای تبلیغی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به تاکید رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات کشور کارکنان استانداری، فرمانداریها و بخشداریها باید بی طرفی خود را نسبت به فعالیتهای کاندیداهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حفظ کنند.

کد مطلب 1519640

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