ایجاد هزار و 855 شعبه اخذ رای در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم علی نژاد افزود: از این تعداد 805 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق شهری و 1050 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق روستایی استان مستقر خواهند شد .

وی ادامه داد: در مناطق شهری استان 764 شعب ثبت نام و اخذ رای ثابت و 41 شعب ثبت نام و اخذ رای بسیار برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است .

علی نژاد یادآورشد: در مناطق روستایی نیز 285 شعب ثبت نام و اخذ رای ثابت و 765 شعب ثبت نام و اخذ رای سیار برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است .

جانشین ستاد انتخابات آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت فعالیتهای قانونی احزاب و تشکلها در انتخابات گفت: فعالیت قانونی احزاب و تشکلها در انتخابات موجب ایجاد شور و نشاط در انتخابات خواهد شد .