آمادگی مساجد ورامین برای برپایی مراسم دهه فجر/ دهه فجر مروج ارزشهای انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کمیته مساجد ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین با اعلام این خبر گفت: هماهنگیهای لازم با ائمه جماعات صورت گرفته است که در دهه مبارک فجر سخنرانی هایی پیرامون وقایع انقلاب داشته و از نمازگزاران برای خاطره گویی انقلاب اسلامی استفاده شود.

حجت الاسلام حسین قدوسی افزود: بنرهایی با موضوعات و اشعار دهه مبارک فجر با استفاده از سخنان معمار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری در مقابل درب ورودی مساجد نصب می ‌شود.

وی گفت: مساجد خاتم النبیا(ص)، صاحب الزمان(عج) ورامین، جامع قرچک، اعظم جواد آباد، جامع خیرآباد، صاحب الزمان(عج) شهرک مدرس، المهدی(عج) خیابان مدرس ورامین، حضرت رسول(ص) شهرک اصلاح بذر و امام سجاد(ع) مجری برنامه‌ها و مراسم شاخص دهه فجر انقلاب اسلامی هستند.

دهه فجر مروج ارزشهای انقلاب است

مسئول ستاد دهه فجر شهر قرچک دهه فجر انقلاب اسلامی را مروج آرمانها و ارزشهای انقلاب عنوان کرد.

حجت‌الاسلام حجت‌اله اسماعیلی با اشاره به برنامه‌های ستاد دهه فجر قرچک اظهار داشت: با ورود کاروان نمادین حضرت امام(ره) در ساعت ۹:۳۳دقیقه چهارشنبه ۱۲بهمن با حضور همه مسئولان ادارات، روحانیون، نیروهای نظامی و انتظامی، پایگاههای بسیج و ناوگان موتور شهرداری عملا برنامه‌های ستاد دهه فجر قرچک آغاز می‌شود.

وی افزود: برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با حضور همه مسئولان در نماز جمعه ۲۱بهمن ماه، ارسال پیام و مارش مخصوص به مناسبت دهه فجر برای مشترکین ثابت و همراه و برگزاری همایش ایثارگران ادارات از برنامه‌های طراحی شده در بخش قرچک است.

این مسئول گفت: مردم با حضور پرشکوه در راهپیمایی ۲۲بهمن مشت محکمی بر دهان آمریکا و دشمنان اروپایی و صهیونیستی نظام اسلامی خواهند کوبید.

خیابان فداییان اسلام شهرری تعریض می شود

موضوع طرح تعریض خیابان فداییان اسلام و قرار گرفتن بخشی از ساختمان درمانی پلی کلینیک فداییان اسلام در طرح عقب نشینی این خیابان در جلسه ای با حضور فرماندار، شهردار و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان ری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد طرح تعریض این خیابان به دلیل حل مشکل ترافیک از روز هشتم بهمن ماه آغاز شود.

شهرداری منطقه 20 نیزمتعهد شد کلیه خدمات عمرانی، اصلاحی و بازسازیهای مورد نیاز را برعهده بگیرد.

مشکلات روستای ده خیر و زمان آباد شهرری بررسی شد

مشکلات روستای ده خیر و زمان آباد شهرری با حضور فرماندار ری و شهردار منطقه 20 بررسی شد.

همچنین در این بازدید از سالن چند منظوره روستا که در مراحل پایانی قرار دارد، دیدن شد و پس از آن در مورد تعریض و اصلاح جاده زمان آباد به کمربندی دوم تهران بحث و گفت و گو کردند.

براساس این گزارش، شهردار منطقه 20 در این دیدار ضمن دستور برآورد هزینه اجرای طرح عنوان کرد: در صورتی که مشکلات برطرف شود و مانعی نباشد نیمه اول سال آینده این طرح به بهره برداری خواهد رسید.

همچنین مسئولان شهرستان ری از سالن ورزشی نیمه کاره روستای ده خیر نیز بازدید کردند و با توافق شهردار منطقه به منظور تأمین بودجه مقرر شد به منظور تکمیل و راه اندازی این مجموعه ورزشی تا پایان سال اقدامات لازم صورت گیرد.

سارقان مشتریان بانکها در پاکدشت دستگیر شدند

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان پاکدشت از دستگیری سارقان مشتریان بانکها در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پاسدار جمال نیکجو اظهار داشت:‌ مأموران کلانتری 13 خاتون آباد در حین گشت زنی در سطح حوزه، دو نفر سارق که با شکستن شیشه یکدستگاه خودروی پارک شده مقابل بانک، وجه نقد داخل آن را سرقت و قصد فرار داشتند را مشاهده و به تعقیب آنان پرداختند.

وی افزود: با شروع عملیات تعقیب و گریز مأموران با آمادگی کامل سارقان را محاصره و متهمان با رها کردن خودرو و وجوه سرقتی به سمت مسیرهای فرعی روانه شدند و پس از درگیری با پلیس با سرعت عمل مأموران دستگیر شدند.

این مسئول عنوان کرد: از داخل خودروی سارقان مبلغ شش میلیون و 500 هزار ریال وجه نقد سرقتی و چهار دستگاه گوشی تلفن همراه و سیم کارت کشف شد.