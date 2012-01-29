رویکرد مبلغان باید تقریب با ادیان و مذاهب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی مهدوی‌مهر، شامگاه شنبه در سخنانی در پنجمین گردهمایی دانش‌آموختگان جامعه‌المصطفی، گفت: امروزه، به لطف الهی، فرصت‌های طلایی بسیار خوبی برای نشر معارف ناب دینی در عرصه بین‌المللی پدید آمده است که باید از آن بسیار بهره برد.



وی همچنین با اشاره به خیزش‌های اسلامی مردم منطقه اظهار داشت: امام (ره) با رهبری انقلاب اسلامی، تحولی شگرفی در دنیا پدید آوردند و به راستی سلسله‌جنبان همه این حرکت‌ها و موفقیت‌ها است.



مبلغ نباید غیر از خدا از دیگری بترسد



جانشین ریاست المصطفی همچنین با اشاره به نقش بسیار مهم رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری در رشد و پیشرفت برنامه‌های جامعه‌المصطفی در دنیا، گفت: براساس آیات مبارک قرآن، کار شما عزیزان، در واقع، تبلیغ رسالات الهی است و به همین دلیل، هیچ قدرت غیرالهی نمی‌تواند سد راه شما و فعالیت‌های نورانی‌تان شود.



وی، با بیان این که کار دانش‌آموختگان جامعه‌المصطفی در اقصی نقاط جهان، هدایت جامعه بشری و تحقق امر به معروف و نهی از منکر است، اظهار داشت: براساس آیة نفر، هجرت شما از کشورتان به قم، به عنوان دارالاسلام، به منظور تفقه در دین بوده است تا بدین وسیله، مردم را برای نیل به سعادت، انذار و تبشیر کنید.



حجت‌الاسلام مهدوی‌مهر اضافه کرد: جامعه بشری باید به وسیله امثال شما هدایت شده، به سوی تعالی برود و اگر این هدف محقق شود، شما در رسالت خود سنگین خویش موفق بوده‌اید.



وی با اشاره به این که اکنون، مسلمانان در سراسر دنیا دارای وضعیت مشترکی هستند، بر لزوم هم‌افزایی بین آنها به منظور پیشبرد بهتر امور تأکید کرد و گفت: هم‌اکنون، شاهد صف‌آرایی تمام‌عیار همة باطل بر ضد همه حق هستیم و در این وضعیت، مسلمانان باید خود را متناسب با شرایط مجهز به سلاح نظامی، فرهنگی، علمی و... کنند.



تاکید بر تعامل با دیگران



جانشین ریاست جامعه‌المصطفی همچنین با اشاره به این که دانش‌آموختگان این نهاد مهم علمی و حوزوی، مجاهد در راه خدا و ادامه ‌دهنده رسالت انبیا هستند، اضافه کرد: شما در کشورهایتان در تعامل با پیروان ادیان و مذاهب دیگر هستید و باید بدانید که چگونگی تعاملتان با دیگران بسیار مهم است.



وی، با تأکید بر لزوم توجه به زمان‌شناسی و اجرای دقیق آموزه‌های اسلامی در تعامل بین ادیانی، اظهار داشت: یکی دیگر از نکات مهم در این باره، توجه به تقریب است؛ البته باید توجه داشت که گاهی، برداشت نادرستی از تقریب وجود دارد و در این باره موضع‌گیری‌های اشتباهی هم صورت می‌گیرد.



حجت‌الاسلام مهدوی‌مهر، ضمن تأکید بر لزوم برقراری تعامل و گفتمان درست با دیگران و پرهیز از گفتمان منازعه در این باره، بیان کرد: تقریب به این معنا نیست که فرد از عقیده و مذهب خویش دست بردارد یا در این باره مداهنه صورت گیرد.