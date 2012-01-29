به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجتالاسلام حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه از ارایه سئوال عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره علت صرف هزینههای اضافی و عدم رعایت شئونات اسلامی در برگزاری جشنواره فیلم کودک برای بررسی در مجلس به هیئت رئیسه خبر داد.
در مجلس مطرح میشود؛
سئوال یک نماینده از وزیر ارشاد درباره وضعیت فرهنگی جشنواره فیلم کودک
سئوال نماینده بهار و کبودرآهنگ از وزیر ارشاد درباره علت عدم رعایت شئونات اسلامی در جشنواره فیلم کودک برای بررسی به هیئت رئیسه مجلس ارایه شد.
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