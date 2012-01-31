صنعت فرش دستباف البرز باید توسعه یابد/10 هزار متر مربع تولید فرش در استان

علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرش دستباف ایران در بازار های جهانی دارای موقعیتی ممتاز بوده و در صادرات غیرنفتی از اقلام اصلی به شمار می آید بنابراین با لحاظ این رویکرد می توان و لازم است روی بحث صنعت فرش دستباف استان البرز حساس تر از پیش باشیم.



وی میزان تولید فرش دستباف استان را طی ده ماه اخیر بالغ بر ده هزار متر مربع با توان صادراتی به ارزش هفت میلیون و 658 هزار و 246 دلار اعلام کرد و افزود: با توجه به استعداد استان این رقم قابلیت افزایش و بهبود را داراست که امیدوارم با همفکری و همکاری متولیان و به این هدف دست یابیم.



مهدوی مشکلات و کمبودهای موجود در این صنعت را تایید و البته هنر مدیریت را در تبدیل چالش ها به فرصت ها دانست و اضافه کرد: قدمت تولید فرش در این منطقه، نزدیک به 20 سال می باشد که در صورت پی ریزی صحیح برخی مبانی در آینده شاهد درخشش جایگاه فرش دستباف البرز در ایران و جهان خواهیم بود.

