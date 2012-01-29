برگزاری مسابقه طراحی پوستر انتخابات/ آخرین مهلت تغییر حوزه انتخابیه

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه بهترین طرح بنر و پوستر با محوریت حضور حداکثری مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان شاهین دژ برگزار می شود.

علاقمندان به شرکت در این مسابقه می توانند طرحهای خود را تا 17 بهمن ماه جاری به این کمیته مستقر در روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ ارسال کنند که به سه طرح برگزیده هدایای نفیسی اهدا می شود.

متقاضیان شرکت در این مسابقه می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت فرمانداری شاهین دژ به نشانی http://www.shahindezh-ag.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 0482- 4220520-4222060 تماس بگیرند.

26 بهمن آخرین مهلت نامزدها برای تغییر حوزه انتخابیه

فرماندار شاهین دژ گفت: نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که تایید صلاحیت شده اند، تا 26 این ماه فرصت دارند نسبت به تغییر حوزه انتخابیه خود اقدام کنند.

بهروز بهروز افزود: بر اساس جدول زمانبندی انتخابات، کاندیداهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که تایید صلاحیت شده اند تا 26 بهمن ماه فرصت دارند نسبت به تغییر حوزه انتخابیه خود اقدام کنند.

وی اظهار داشت: فرایند برگزاری انتخابات مجلس نهم که روز سوم دی ماه با دستور وزیر کشور و آغاز ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس نهم شروع شد، همچنان بر اساس جدول زمانبندی انتخابات ادامه دارد.

مراسم استقبال نمادین از امام خمینی (ره) در شاهین دژبرگزار می شود

همزمان با لحظه ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی در 12 بهمن و آغاز ایام الله دهه فجر ، مراسم استقبال نمادین از آن حضرت توسط مردم انقلابی و ولایتمدار و دانش آموزان برگزار می شود.

در این مراسم که از روبروی مدرسه شبانه روزی تربیت و دخترانه الزهرا(ع) برگزار می شود، مردم با نثار شاخه های گل به خودروی نمادین حامل امام راحل (ره) یاد و خاطره حماسه ملت ایران در استقبال میلیونی از رهبر خود در 12 بهمن 1357 را زنده می کنند .

این مراسم با تجمع حاضران در مقابل شهر شاهین دژ و سخنرانی یکی از مسئولان شهرستان و ادای احترام و نثار گل به قبور مطهر شهدای والامقام شاهین دژ پایان می یابد.