۱۸۴ اثر از استان زنجان به جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری ارسال شد

نظری آثار ارسالی در بخش هنرهای تصویری را نیز 36 اثر عنوان کرد و یادآور شد: از این تعداد چهار اثر پویانمایی و الباقی فیلمهای داستانی و مستند است.
وی با اشاره به حضور چهار اثر از هنرمندان هنرهای نمایشی در این جشنواره افزود: در این بخش بیش از چهار اثر نمایش داشتیم به دلیل محدودیت پذیرش جشنواره از میان آثار تولیدی چهار اثر برگزیده در بخش های صحنه، خیابانی، آئینی و کودک و نوجوان به جشنواره ارسال شد.
نظری گفت: محورهایی چون خانواده، کرامت انسانی، اخلاق اجتماعی، اهدای عضو، بیماران خاص، دفاع مقدس، عبادت، دین و تکریم سالمندان از جمله موضوعات مورد نظر حوزه هنری استان زنجان طی 9 ماه سال جاری در تولید فیلم بوده است.
وی تصریح کرد: کبوتر سفید، کوچک اما بزرگ، طلوعی در تاریکی، خوشههای خاکستری، مسگر، دیدیش، بستری ایزوله، دستها، حمد، و دوباره رویش، 100 ثانیهای "ای آشغال"، خدا جای حق نشسته، میزان، انتظار، ساج، صندوق، عروسک، روز عزیز، اهدا و عروس فیلمهای ساخته شده توسط واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان زنجان در 9 ماه سال جاری محسوب میشود.
رئیس حوزه هنری استان زنجان با اشاره به تولید چند فیلم 100 ثانیهای با تهیهکنندگی حوزه هنری استان زنجان افزود: تولید یک فیلم با موضوع جهاد اقتصادی گامی در راستای ترویج فرهنگ جهاد اقتصادی و عمل به منویات مقام معظم رهبری محسوب میشود.
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