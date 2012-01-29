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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۰۳

نظری:

۱۸۴ اثر از استان زنجان به جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری ارسال شد

۱۸۴ اثر از استان زنجان به جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری ارسال شد

زنجان - خبرگزاری مهر: سرپرست حوزه هنری استان زنجان از ارسال ۱۸۴ اثر از این استان به سومین جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نظری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه جشنواره ‌تولیدات استانی موجب رقابت سالم بین هنرمندان استان های مختلف کشور می ‌شود، افزود: برترین آثار هنری مراکز استانی در این جشنواره حضور پیدا می‌ کنند و حوزه هنری استان زنجان نیز با 184 اثر برگزیده از منتخب آثار تولیدی، در این جشنواره حضوری چشمگیر دارد.
 
سرپرست حوزه هنری استان زنجان با اشاره به اینکه این آثار برگزیده آثار تولیدی سال 87 تا 90 هنرمندان این مرکز است، افزود: 134 اثر ارائه شده در بخش تجسمی شامل نقاشی و نقاشی خط، خوشنویسی، عکس، گرافیک شامل پوستر و تایپوگرافی، طراحی و کاریکاتور، نگارگری، تذهیب و گل و مرغ است.
 
نظری آثار ارسالی در بخش‌ هنرهای تصویری را نیز 36 اثر عنوان کرد و یادآور شد: از این تعداد چهار اثر پویانمایی و الباقی فیلم‌های داستانی و مستند است.
 
وی با اشاره به حضور چهار اثر از هنرمندان هنرهای نمایشی در این جشنواره افزود: در این بخش بیش از چهار اثر نمایش داشتیم به دلیل محدودیت پذیرش جشنواره از میان آثار تولیدی چهار اثر برگزیده در بخش های صحنه، خیابانی، آئینی و کودک و نوجوان به جشنواره ارسال شد.
 
رئیس حوزه هنری اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: طی ۹ ماه سال جاری ۲۰ فیلم کوتاه توسط واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان زنجان تهیه و تولید شده است.

نظری گفت: محورهایی چون خانواده، کرامت انسانی، اخلاق اجتماعی، اهدای عضو، بیماران خاص، دفاع مقدس، عبادت، دین و تکریم سالمندان از جمله موضوعات مورد نظر حوزه هنری استان زنجان طی 9 ماه سال جاری در تولید فیلم بوده است.

وی تصریح کرد: کبوتر سفید، کوچک اما بزرگ، طلوعی در تاریکی، خوشه‌های خاکستری، مسگر، دیدیش، بستری ایزوله، دست‌ها، حمد، و دوباره رویش، 100 ثانیه‌ای "ای آشغال"، خدا جای حق نشسته، میزان، انتظار، ساج، صندوق، عروسک، روز عزیز، اهدا و عروس فیلم‌های ساخته شده توسط واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان زنجان در 9 ماه سال جاری محسوب می‌شود.

رئیس حوزه هنری استان زنجان با اشاره به تولید چند فیلم 100 ثانیه‌ای با تهیه‌کنندگی حوزه هنری استان زنجان افزود: تولید یک فیلم با موضوع جهاد اقتصادی گامی در راستای ترویج فرهنگ جهاد اقتصادی و عمل به منویات مقام معظم رهبری محسوب می‌شود.

کد مطلب 1519665

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