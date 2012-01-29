۱۸۴ اثر از استان زنجان به جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نظری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه جشنواره ‌تولیدات استانی موجب رقابت سالم بین هنرمندان استان های مختلف کشور می ‌شود، افزود: برترین آثار هنری مراکز استانی در این جشنواره حضور پیدا می‌ کنند و حوزه هنری استان زنجان نیز با 184 اثر برگزیده از منتخب آثار تولیدی، در این جشنواره حضوری چشمگیر دارد.

سرپرست حوزه هنری استان زنجان با اشاره به اینکه این آثار برگزیده آثار تولیدی سال 87 تا 90 هنرمندان این مرکز است، افزود: 134 اثر ارائه شده در بخش تجسمی شامل نقاشی و نقاشی خط، خوشنویسی، عکس، گرافیک شامل پوستر و تایپوگرافی، طراحی و کاریکاتور، نگارگری، تذهیب و گل و مرغ است.



نظری آثار ارسالی در بخش‌ هنرهای تصویری را نیز 36 اثر عنوان کرد و یادآور شد: از این تعداد چهار اثر پویانمایی و الباقی فیلم‌های داستانی و مستند است.



وی با اشاره به حضور چهار اثر از هنرمندان هنرهای نمایشی در این جشنواره افزود: در این بخش بیش از چهار اثر نمایش داشتیم به دلیل محدودیت پذیرش جشنواره از میان آثار تولیدی چهار اثر برگزیده در بخش های صحنه، خیابانی، آئینی و کودک و نوجوان به جشنواره ارسال شد.

